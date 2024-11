Prime de Noël 2024 : voici le montant et la date de versement

Comme chaque année, plusieurs millions de Français vont pouvoir bénéficier de la prime de Noël afin d’agrémenter leurs fêtes de fin d’année. Mais il faudra faire vite si vous comptez l'utiliser pour offrir des cadeaux à vos proches.

Une aide financière qui tombe à point nommé. Chaque année, la caisse d’allocations familiales (CAF) verse à quelques millions de bénéficiaires une prime de Noël visant à alléger les dépenses des personnes aux revenus modestes pour les fêtes de fin d’année.

Comme à son habitude, le versement de cette dernière interviendra le 17 décembre, bien qu’aucune date officielle n’ait été communiquée pour le moment. Pour rappel, la prime de Noël a été octroyée à près de 2,3 millions de bénéficiaires l’an dernier.

Il n’y a aucune démarche spécifique à réaliser pour en bénéficier, si ce n’est de bien mettre à jour la situation de votre foyer auprès de la CAF auquel vous êtes rattaché. Il faut aussi rappeler que la prime de Noël n’est pas imposable, nul besoin donc de la mentionner lors de votre prochaine déclaration d’impôts.

Qui est éligible à la prime de Noël ?

Pour être éligible à cette prime, il faut avoir bénéficié en novembre ou décembre 2024 de l’une des trois aides suivantes :

- le revenu de solidarité active (RSA)



- l’allocation de solidarité spécifique (ASS)



- l’allocation équivalent retraite (AER)

A ces dernières s’ajoutent aussi les bénéficiaires de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) et de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle/ rémunération publique de stage (RSFP/RPS).

Quels sont les montants versés ?

Les montants de la prime de Noël varient selon la situation familiale de votre foyer et peuvent osciller cette année entre 150 et 500 euros. Dans le détail, un couple sans enfant touchera 228.68 euros, contre 274,41 euros pour un couple avec un enfant, 320,15 euros pour un couple avec 2 enfants, 381,13 euros pour un couple avec 3 enfants et 442,11 euros pour un couple avec 4 enfants.

Pour chaque enfant supplémentaire, la Caf versera en plus 60,98 euros aux bénéficiaires de la prime de Noël.

Depuis l’an dernier, le ministère des Solidarités et de la Famille a décidé de majorer de 35% l’aide versée pour les familles monoparentales. Le barème de la prime de Noël pour ces dernières est donc le suivant :

- une personne seule sans enfant : 152,45 euros



- une personne seule avec un enfant : 308,72 euros



- une personne seule avec deux enfants : 370,45 euros



- une personne seule avec trois enfants : 452,78 euros



- une personne seule avec quatre enfants : 535,10 euros.

Un surplus de 80,32 euros sera octroyé pour chaque enfant supplémentaire composant un foyer.