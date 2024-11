Salaire : ce qui va changer pour le rachat de RTT

Un amendement voté ce lundi 25 novembre à l’Assemblée nationale a permis de repousser d’un an la date limite de monétisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés français désireux de recourir à cette option.

Une mesure qui devrait satisfaire bon nombre de travailleurs hexagonaux. Les sénateurs français ont voté ce lundi en faveur d’une prolongation d’un an de la date limite de monétisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés en France.

Cette option, disponible depuis le 1er janvier 2022 et initialement prévue pour disparaître le 31 décembre 2025, a donc été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 avec le soutien de Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget et des Comptes publics.

Cet amendement a été déposé dans le cadre de l’examen en séance publique du projet de loi de finances (PLF) pour 2025. Selon son auteur, l’élu du Maine-et-Loire Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et territoires), il a pour but de «sécuriser le dispositif de monétisation des RTT [...] afin de donner de la visibilité aux salariés et employeurs concernés».

Une monétisation des RTT non imposable

Ce dispositif a un double avantage pour le salarié désireux d’y avoir recours. Il lui permet d’abord de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7.500 euros par an, et de cotisations sociales d’assurance vieillesse pour chaque rachat de RTT. Seuls la CSG et la CRDS, ayant un taux de 9,7%, sont prélevées dans ce cas.

L’autre bonne nouvelle est que ce rachat de RTT tient compte d’une majoration correspondant à celle de la première heure supplémentaire, soit de 25% (sans accord d’entreprise ou de branche) et avec un plancher de 10%.

Pour y avoir recours, chaque employé doit ainsi en faire la demande expresse auprès de son employeur, qui décide ensuite ou non s’il accepte ou non la requête, selon Capital.

A noter qu’il n’existe aucune limite de jours de RTT fixée par la loi dans ce domaine mais que les salariés en forfait jours, c’est-à-dire ceux bénéficiant de jours de repos et non de RTT, n’ont pas accès à ce dispositif.