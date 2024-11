Ces 3 types de cafés que vous devriez rayer de votre liste de courses

Une étude réalisée par l’ObSoCo en 2021 révélait que 69% des Français consomment du café quotidiennement. Pourtant, les marques favorites des habitants de l'Hexagone ne seraient pas toujours saines. Tout dépendrait de leur composition.

Au petit matin avant de démarrer une dure journée, à l’heure du goûter pour récupérer un peu d’énergie le temps d’une pause au travail ou encore à la fin d’un déjeuner pour digérer, le café est une véritable institution auprès des Français. Pourtant, les éléments qui constituent ce breuvage miracle ne sont pas toujours recommandés. Quels sont ceux qu’il faut éviter ?

Les cafés qui contiennent des HAP

Aucun résidu de pesticides n’a été retrouvé parmi les 51 références de cafés analysées par 60 millions de consommateurs en février 2023. En effet, la torréfaction des graines nécessite une température élevée qui détruit les molécules de pesticides.

Toutefois, cette torréfaction a des conséquences. En effet, elle permet la formation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). L’origine de ces composés peut aussi survenir au moment du séchage des grains de café, à cause de la pollution environnementale.

Les HAP sont reconnus cancérogènes et d’après l’analyse du journal, la majorité des cafés vendus en France affichent des niveaux très bas, donc sans danger. Cependant, il existe 4 marques qui ont un taux plus élevé que le reste. Il s'agit d'Intermarché (capsules planteur des tropiques), de Carte noire, de L'or (capsule décaféinée) et de Naturela.

Les cafés contaminés à l’acrylamide

La torréfaction du café produit également de l’acrylamide, une substance chimique qui se forme dans certains aliments, dont la teneur est riche en glucides et faible en protéines. Si les cafés sont tous légèrement contaminés à l’acrylamide, il ne faut pas qu’ils dépassent le seuil de 400 µg (microgrammes)/kg, sous risque d'être cancérigènes.

Les cafés achetés en général par les Français ont des quantités comprises entre 78 µg/kg, notamment la capsule Auchan bio et 345 µg/kg, en ce qui concerne la dosette Lavazza.

Les cafés aux fragments d’insectes

En septembre 2023, l’entomologiste Jean-Michel Berenger, spécialiste des insectes, confirmait à nos confrères de Ouest-France que les Français ingéraient à leur insu entre 500 grammes et 1 kg d’insectes par an. S’ils se glissent dans les fruits sans que les consommateurs ne s’en aperçoivent, il n’est pas rare d’en retrouver dans les céréales, les pâtes, les galettes ou le riz.

Toutefois, des particules de petites bêtes peuvent également se retrouver dans le café. En effet, le café moulu Bellarom, vendu chez Lidl, a été analysé et 80 fragments y ont été retrouvés. Même chose pour le café en grains Alter Eco.

Pas de panique, si ces informations sont peu alléchantes, ingérer des insectes n’est pas dangereux pour la santé.