Impôts 2025 : quelles sont les aides de la CAF à déclarer ?

La campagne de déclaration des revenus de 2024 est ouverte depuis le 10 avril. Mais toutes les prestations versées par la Caf ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, et celles-ci ne doivent pas apparaître sur la déclaration. Voici lesquelles.

Tous les ans, c’est la même interrogation. La campagne de déclaration des revenus de 2024 est ouverte depuis le 10 avril. Comme à l’accoutumée, il faudra la remplir, en prenant en compte des dates limites échelonnées selon les départements.

Si le contribuable a touché au cours de l’année dernière des aides de la Caisse d'Allocations familiales (Caf), il faudra en déclarer certaines, mais pas toutes, puisque pour beaucoup, elles constituent un complément de revenus. Voire, comme le RSA, un revenu à part entière. On fait le point.

Les prestations exemptées de déclaration

Sur le site d’economie.gouv, l’administration fiscale précise : «Vous bénéficiez d’une exonération totale pour certaines aides et ce, quel que soit le montant perçu. Les sommes touchées à ce titre n’ont pas à être intégrées aux revenus d’activité ni aux autres revenus imposables.»

Ainsi, les prestations suivantes ne sont pas à renseigner dans la déclaration annuelle de revenus : le revenu de solidarité active (RSA) ; la prime d'activité ; les différentes prestations familiales, telles que : les allocations familiales, la Paje (prestation d'accueil du jeune enfant), l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) etc ; les aides au logement : APL (aide personnalisée au logement), ALF (allocation de logement familiale) et ALS (allocation de logement sociale) ; les prestations liées à une situation de handicap : prestation de compensation du handicap (PCH), allocation aux adultes handicapés (AAH) etc ; et la prime de Noël versée aux bénéficiaires de certains minima sociaux.

Ces allocations ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources. Cela signifie qu’elles ne figurent, ni dans le revenu net imposable, ni dans le revenu fiscal de référence.

D’autres aides versées par des organismes différents de la Caf sont également exonérées de l’impôt sur le revenu. C’est le cas des bourses d’études, versées sur des critères sociaux par les Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) ; des indemnités journalières, comme celles des maladies comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (affections de longue durée).

Mais aussi, des prestations perçues en exécution d’un contrat d’assurance souscrit au titre d’un régime complémentaire de prévoyance facultatif ; des indemnités versées aux victimes de l’amiante ; celles versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites et des indemnités des victimes des essais nucléaires français.

Les indemnités à déclarer

En revanche, certaines indemnités journalières à caractère social, versées pour compenser une perte de revenus, sont imposables. Il faudra donc déclarer les indemnités suivantes : les indemnités journalières maladie, à l’exception des affections longue durée ; les allocations chômage de France Travail ; les indemnités journalières maternité, paternité, d’adoption et les pensions d'invalidité.

Enfin, les indemnités journalières d’accident du travail ou de maladie professionnelle (y compris l’indemnité temporaire d’inaptitude) sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant.