Pâques 2025 : pourquoi le prix du chocolat est-il aussi élevé ?

Alors que les cours du cacao se sont envolés, il faut s'attendre à une hausse des prix des chocolats pour Pâques, le 20 avril. Les conditions climatiques sont notamment en cause.

Pâques approche et avec elle la perspective, pour les amateurs de chocolat, de satisfaire ses papilles. Un plaisir qui pourrait toutefois être coûteux, sachant que les cours du cacao se sont envolés depuis début 2023.

A titre d'exemple, le prix de la tonne a été multiplié par 4,5 en deux ans sur le marché londonien des matières premières. Elle valait 1.900 livres sterling (2.200 euros) en janvier 2023, 3.800 livres (environ 4.440 euros) un an plus tard et plus de 9.000 livres (10.515 euros), à la mi-décembre 2024.

Cette envolée est notamment due aux conditions climatiques défavorables enregistrées en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui fournit 70% des fèves de cacao dans le monde. La région a été frappée par des sécheresses ou au contraire par des pluies diluviennes qui ont provoqué des maladies dans les cultures.

Une hausse de 14% sur les prix

2025 a toutefois montré un reflux des prix et la tonne coûtait quelque 6.200 livres à la fin du mois de mars. Cette détente récente des cours a été possible parce que l'envolée des prix a freiné la demande et poussé des agriculteurs à consacrer plus de ressources à la culture du cacao, leur permettant de constituer des réserves pour la première fois depuis quatre ans.

Cette baisse des cours ne sera toutefois pas répercutée sur le prix des chocolats de Pâques cette année puisque les fabricants ont acheté le cacao il y a plusieurs mois, quand il était encore au plus haut.

D'après une enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir, une hausse de 14% en moyenne est attendue sur les prix des chocolats de Pâques en grande distribution, par rapport à 2024. Les relevés effectués le 31 mars par l'association de défense des consommateurs sur 78 produits semblent indiquer que cette augmentation est portée à 23% en moyenne sur les marques distributeurs, qui restent toutefois moins chères que les marques nationales.

Auprès de l'AFP, un porte-parole du Groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) a assuré proposer les mêmes produits que l'an dernier, sans baisser la part de cacao qu'ils contiennent. D'autres magasins du groupe ont toutefois choisi de vendre des articles de Pâques contenant très peu de chocolat, comme des oeufs fourrés d'une crème au lait.

La plupart des achats ont lieu dans la semaine précédent le week-end de Pâques, aussi, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la hausse des prix sur la consommation des Français. Une seule chose est sûre selon les enquêtes du Syndicat du chocolat : les trois quarts des friandises achetées sont destinées aux enfants.