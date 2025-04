Carte grise pour les véhicules électriques : ce qui va changer au 1er mai

A compter du jeudi 1er mai, la carte grise pour les véhicules 100 % électrique ne sera plus gratuite en France, à l’exception d’une région de l’Hexagone qui a décidé de maintenir ce cadeau fiscal visant à favoriser les ventes de voitures «propres» depuis 2020.

Un coup de pouce économique amené à disparaître dans les prochains jours. Mise en place en 2020 pour doper les ventes de voitures zéro émissions en France, la gratuité de la carte grise pour les véhicules 100 % électrique va prendre fin à compter du 1er mai dans toute la France, à l’exception d’une région.

La hausse croissante des véhicules «propres» en France ces dernières années a poussé le gouvernement, également désireux de réaliser des économies, à entériner la fin de ce cadeau fiscal dans sa loi de finances 2025.

L’exécutif a laissé le choix aux différents conseils régionaux de maintenir ou non ce régime de faveur pour les véhicules 100 % électriques. Seule la région des Hauts-de-France a décidé de conserver ce cadeau fiscal fait aux automobilistes.

65 % du marché bénéficiait de ce cadeau fiscal

D’après le site spécialisé Auto Plus, ce cadeau fiscal bénéficiait à 65 % du marché des véhicules électriques. Or, la vente de cartes grises représente la troisième rentrée fiscale pour les régions après la TVA et la TICPE (Taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques).

Avec la fin de ce coup de pouce, la quasi-totalité des régions françaises vont ainsi retrouver une manne financière bienvenue en cette période de restriction budgétaire à l’échelle nationale.

Comment calculer le coût d’une carte grise électrique ?

Pour calculer le coût d’une carte grise, il suffit de multiplier le nombre de chevaux fiscaux du véhicule souhaité par le coût d’un cheval fiscal. A noter que ce dernier paramètre varie selon les régions, allant de 43 euros en Auvergne-Rhône-Alpes et en Corse jusqu’à 60 euros en Bretagne ou en Normandie.

Selon les prévisions faites par L’Automobile magazine, le coût de la carte grise d’une Dacia Spring serait de 100 euros à compter du mois de mai dans certaines régions françaises. Ce tarif pourrait même grimper à 750 euros pour l’achat d’une Tesla Model 3 ou Y Performance, d’après ces calculs.

La fin de l’exonération pour les véhicules électriques dès le 1er mai devrait ainsi rapporter au minimum 640 millions d’euros de recettes supplémentaires pour les régions, selon une estimation «a minima» d’Auto Plus. Le magazine précise que ce chiffre s’appuie sur le niveau de ventes de voitures électriques l’an dernier mais qu’il devrait être plus élevé en raison de la croissance progressive de ces ventes chaque année.