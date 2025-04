Ne les mangez surtout pas : ces biscuits bien connus sont rappelés dans tous les supermarchés du pays

Un rappel de produits a été émis ce mardi 22 avril concernant des gâteaux aux pommes de la marque Gerblé. Rappel Conso a indiqué que ces derniers pouvaient contenir des «corps étrangers en plastique dur détectés dans une matière première».

Des risques à prendre au sérieux. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce mardi 22 avril un rappel de produits concernant des gâteaux aux pommes de la marque Gerblé.

Ces biscuits vendus dans de nombreuses enseignes comme Auchan, Carrefour, Casino, Cora, E. Leclerc ou encore Intermarché et Monoprix pourraient contenir des «corps étrangers en plastique dur détectés dans une matière première».

#RappelProduit GOUTER 4S SAVEUR POMMES - GERBLE Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Corps étrangers en plastique dur détectés dans une matière première https://t.co/snkOGDgPdEpic.twitter.com/0d2mZn5X8r — RappelConso (@RappelConso) April 22, 2025

Il est donc demandé aux consommateurs de ne plus manger ces produits qui ont été commercialisés entre le 1er et le 17 avril et appartenant aux lots 11921233 et 11921329.

Fin de procédure en juin

Rappel Conso a donc indiqué qu’«en raison du risque de blessures/effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits de ne pas les consommer».

Les clients concernés pourront ainsi demander un remboursement ou un échange en guise de dédommagement, a indiqué Rappel Conso.

La date de fin de procédure de rappel est le dimanche 22 juin 2025.