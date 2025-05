Mondial Relay : ce changement qui bouleverse les habitudes des acheteurs

Mondial Relay a choisi de miser d’avantager sur les casiers automatiques pour le dépôt et le retrait de ses colis. Une décision qui ne fait pas que des heureux et qui bouleverse les hab

Mondial Relay a lancé un vaste chantier de modernisation. En mars dernier, le transporteur a annoncé sa volonté de supprimer des milliers de points relais chez le commerçant au profit de «lockers», disponibles 24h/24. Un plan déjà en cours de déploiement et qui devrait se poursuivre tout au long de l’année.

L’objectif est ambitieux : fermer environ 3.500 points relais d’ici à la fin de l’année, soit près d’un tiers des 11.000 relais actuellement en service. À la place, Mondial Relay mise sur les lockers, des casiers où l’on peut retirer ou déposer un colis simplement en scannant un code-barres ou en entrant un code de retrait reçu par mail.

Au-delà de leur simplicité d’utilisation, ces casiers présentent un autre avantage non-négligeable : ils sont disponibles à tout instant.

Avec cette nouvelle stratégie, Mondial Relay cherche à rester compétitif face à une concurrence accrue, notamment en modernisant son service, en accélérant ses délais de livraison, en réduisant les coûts de main-d’œuvre, en limitant les intermédiaires et en s’adaptant aux nouvelles habitudes des consommateurs.

Une nouvelle qui bouleverse les habitudes des utilisateurs de plates-formes d'achat et qui ravit ceux qui se plaignaient de composer avec les horaires restreints de certains commerces.

plusieurs centaines d’euros par mois en moins pour certains commerçants

Mais la nouvelle ne fait pas que des heureux. Les premiers perdants de ce changement sont les commerçants partenaires. Chaque retrait ou dépôt leur rapportait entre 15 et 30 centimes, ce qui représentait parfois plusieurs centaines d’euros mensuels.

Sans compter les clients de passage, qui profitaient du retrait pour acheter d’autres produits et permettaient au commerçant de grossir son chiffre d'affaires.

De plus, comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, les zones rurales risquent d’être les plus impactées. Dans les grandes villes, les lockers sont nombreux, et à cela s'ajoute un vaste choix de points relais et de transporteurs, mais dans certaines campagnes, aucun dispositif de remplacement n’a encore été installé.

Comme l’explique une commerçante interrogée par France 3 Grand Est, son point relais a ainsi été supprimé… Sans qu’aucun casier ne vienne le remplacer.