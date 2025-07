Fournitures scolaires : des prix encore trop élevés et une flambée prévue avant la rentrée, selon l’UFC-Que choisir

Après une légère baisse en 2024, les prix des fournitures scolaires enregistrent cette année une hausse de 2%, selon une estimation communiquée ce mardi par l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui pointe une flambée attendue début septembre.

Equiper son enfant pour l’école pourrait bien être plus cher cette année. Alors que les vacances scolaires ont commencé, les parents ont d’ores et déjà reçu la liste du matériel à acheter pour la rentrée prochaine.

La note pourrait s’avérer être plus salée qu’auparavant. En effet, selon une estimation communiquée par UFC-Que Choisir, l’association de défense des consommateurs, les prix devraient atteindre une hausse de 2% par rapport à 2024.

Sur 118 produits analysés par l'association entre début juillet 2024 et début juillet 2025, 41 ont vu leurs prix augmenter de 2% ou plus, 23 ont enregistré une baisse d'au moins 2%, et 54 sont restés stables.

Une envolée du prix des matières premières

Selon l'association, la hausse de 10% en 2023 du prix des fournitures, due à l'envolée des tarifs des matières premières, notamment de la pâte à papier et du pétrole.

«Quand les matières premières flambent, les prix sont directement impactés. En revanche, on ne l'observe pas vraiment sur les prix en rayons quand elles baissent», a regretté Noé Baudoin, chargé d’études à l’UFC-Que Choisir.

Le moment des achats a également un impact significatif sur le budget. En effet, les prix ont tendance à légèrement baisser au cours de l’été, avant de subir un pic au moment de la rentrée, début septembre.

L’association préconise ainsi de ne pas faire ses achats à cette période de l’année. Celle-ci rappelle également que l’allocation de rentrée scolaire a été revalorisée. Cette aide concerne les foyers ayant des enfants de 6 à 18 ans qui sont scolarisés, en apprentissage ou pris en charge en établissement d’accueil.