Seaux à pop-corn en édition limitée : l’idée des cinémas américains pour faire revenir le public en salle

Depuis quelques années, les États-Unis regorgent d’idées pour faire revenir les spectateurs dans les salles obscures. Parmi elles, la création de seaux à pop-corn en édition limitée fait un véritable carton. Mais cette tendance a un prix : comptez 80 dollars pour le dernier seau de pop-corn sorti à l’occasion du film «Les Quatre Fantastiques».

Le cinéma, avec ses sièges rouges, son grand écran, ses bandes-annonces originales et son pop-corn, reste un incontournable de la culture américaine. Indissociable des séances, la gourmandise génère des revenus parfois supérieurs à ceux des films eux-mêmes. Pour attirer et fidéliser les amateurs de grand écran, plusieurs cinémas américains ont imaginé des seaux à pop-corn à l’effigie des films en salle. Ces objets collectors envahissent désormais les cinémas outre-Atlantique.

De grandes tailles et avec des formes originales pour contenir encore plus de pop-corn, ces seaux sont conçus spécialement pour les sorties des plus gros blockbusters. Avec l’arrivée en salle de «Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas» des studios Marvel, un seau représentant Galactus, le méchant du film, sera mis en vente. Il ne s’agit pas d’un simple pot en plastique, mais d’un véritable objet de collection : une figurine imposante, avec des cornes amovibles et des yeux LED bleus.

First look at the Galactus popcorn bucket for 'THE FANTASTIC FOUR'



It is over 17 inches tall.

Avant cela, d’autres modèles avaient déjà créé l’événement : le seau «Karate Kid : Legends» avec son couvercle en forme de planche à casser, le Colisée de «Gladiator II», ou encore le seau de «Eras Tour» pour la tournée de Taylor Swift. Ces objets se vendent comme des petits pains, malgré des prix parfois exorbitants.

A new 'GLADIATOR 2' popcorn bucket has been unveiled for Cinemark.



It has a QR code that activates an AR gladiator battle.

Le Wall Street Journal rapporte que le dernier modèle de seau Marvel devrait coûter 80 dollars. Un prix particulièrement haut par rapport aux autres «buket» commercialisé jusqu'ici. Il vaut toutefois compter minimum 20 ou 30 dollars pour s'offrir ces sceaux de pop-corn.

Une tendance qui gagne la France

Aux États-Unis, après validation par les studios de cinéma, certaines marques produisent ces seaux collectors à grande échelle. Selon le Daily Mail, les cinémas AMC et Cinemark commandent entre 20 000 et 100 000 exemplaires de chaque modèle. La chaîne AMC a déjà enregistré plus de 55 millions de dollars de bénéfices grâce à ces seaux de pop-corn rapporte franceinfo.

En France, la tendance reste plus discrète : les pots de pop-corn sont parfois personnalisés, mais les véritables seaux collectors restent rares. Le Grand Rex, à Paris, a cependant proposé en juin dernier, pour l’avant-première de «Jurassic World : Rebirth», un seau en forme de tête de dinosaure, vendu uniquement sur place en édition limitée. Au vu du succès rencontré aux États-Unis, ces objets dérivés pourraient se multiplier en France dans les prochaines années.

Des objets de collection convoités

Par leur rareté, ces seaux deviennent de véritables objets de collection, à l’image des affiches ou des DVD. Les best-sellers comme le seau R2-D2, sorti pour «L’Ascension de Skywalker», ou celui de «Dune 2», en forme de ver des sables, se revendent à prix d’or sur Internet. Sur eBay, leur valeur peut être multipliée par cinq par rapport au prix d’achat initial.

Pour promouvoir ces objets, les entreprises fabricantes et les studios n’hésitent pas à mener des campagnes marketing audacieuses. Pour «Deadpool & Wolverine» en 2024, un bucket de pop-corn avait été présenté par Ryan Reynolds lui-même sur sa chaîne YouTube.

Plus qu’un simple produit dérivé, ces seaux constituent un outil marketing efficace pour assurer la promotion des films et, peut-être, faire grimper la fréquentation des salles de cinéma.