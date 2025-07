«Tout avait l’air en ordre» : quelle est cette arnaque à la fausse crypto d’Elon Musk responsable de la perte de 177.000 euros d’un couple de retraités

Victime d’une fraude à la cryptomonnaie, deux Suisses ont perdu en quelques semaines «le résultat de deux vies de boulot». Cette arnaque en ligne a fait, en tout, 5.000 victimes à travers l’Europe.

Une escroquerie bien ficelée et très coûteuse. En Suisse, un couple de sexagénaires a perdu toutes ses économies en misant sur une cryptomonnaie fantôme. Au total, les deux retraités ont perdu 165.000 francs suisses, soit l’équivalent de 177.000 euros. Alors qu’ils estiment avoir été «naif comme tout» et avoir désormais «un sentiment honteux, lourd à porter», les victimes de l’arnaque ont décidé de raconter comment elles se sont fait piéger en 2022 au quotidien helvète Blick.

Tout a débuté par une publicité en ligne sur Facebook. Une annonce attrayante proposait d’investir dans une cryptomonnaie, prétendument fondée par Elon Musk, avec un rendement très intéressant. «Il fallait verser 250 euros pour avoir accès aux investissements», explique la victime, qui assure que «tout avait l’air en ordre». Tout fonctionne effectivement pour le mieux sur le papier : les résultats sont présents et le couple ne cesse d’investir sur la plate-forme. «C’était pas possible, des rendements pareils. Les sommes triplaient. On s’est dit : "super, on va pouvoir retaper notre maison et le chemin." »

Le couple effectue neuf virements vers une banque en Lituanie, avec des sommes toujours plus importantes atteignant même 25.000 euros. La relation avec leurs interlocuteurs semble positive. «Au début, ils étaient très gentils. Des pures merveilles. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à être directifs et désagréables», raconte la retraitée.

La première inquiétude est arrivée du fils

En informant leurs enfants, les retraités commencent à s’inquiéter. «Ça a l’air d’être une encouble (une entrave). Demande-leur de l’argent pour voir s’ils te l’envoient», conseille le fils. Les 3.000 euros réclamés sont versés «sans broncher», explique le couple, qui reprend confiance dans son investissement. La famille semble même rassurée. «Ça nous a mis en confiance, mais c’était comme nous donner une poignée de cacahuètes. C’est vraiment le nœud sur le cadeau, qui a même mis en confiance nos enfants.»

Sur le site, leurs investissements dans la cryptomonnaie leur rapporteraient près de 450.000 euros. Quelques temps plus tard, ils demandent une plus grosse somme : 100.000 francs. «On a dû leur envoyer 37.000 francs pour tout récupérer. Ils appelaient ça la flat tax», détaille Hervé. À partir de ce moment, ils ne récupéreront plus leur argent et comprennent l’arnaque.

«On n’attend plus rien. Dans notre tête, on a tout perdu»

«Nous sommes allés très rapidement à la police après avoir découvert l’arnaque», explique la femme victime de l’escroquerie. Le couple porte plainte contre la banque lituanienne. Une avocate a essayé de faire valoir leurs droits. «Elle a envoyé deux mises en demeure et on a payé pour une procédure civile. Mais sans engager d’avocat sur place, ça n’a rien donné», affirme-t-elle d’un ton las.

Son mari veut, lui, oublier toute cette histoire : «On n’attend plus rien. Dans notre tête, on a tout perdu. On se dit qu’il faut faire avec ce qu’on a désormais. Notre retraite, on pensait se la faire plus belle (…) On a un toit sur la tête. Mais on a dû changer nos habitudes. On ne sort plus vraiment, on ne va plus au restaurant et on mange plus simplement, mais quand même tous les jours. On n’a pas les sous pour faire des beaux cadeaux à nos enfants et petits-enfants.» Le couple a souffert de cette arnaque et n’a jamais osé en parler à d’autres personnes, si ce n’est à leur famille et à un seul proche.

Au total, 5.000 victimes ont été décomptée en Europe de cette arnaque à la fausse cryptomonnaie. Le gang à l'origine de l'escroquerie a été démantelé par Europol fin juin.

En France, l’escroquerie via un faux site d’investissement en cryptomonnaie existe également. Le site Services Publics+ indique que ce type d’arnaque «n’entre pas dans le périmètre supporté par la démarche en Ligne THESEE», qui permet de porter plainte en ligne pour des arnaques sur Internet, et qu’il faut directement aller «dans un commissariat de police ou une unité de gendarmerie» en cas d’escroquerie.