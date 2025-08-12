Tourisme : à Copenhague, le programme CopenPay récompense les touristes pour leurs bonnes actions

La capitale danoise lance un programme visant à encourager un tourisme plus durable. En échange de comportements plus écologiques, les visiteurs se voient offrir divers cadeaux.

Souvent pointé du doigt pour son impact environnemental, le tourisme représente une source importante de pollution. Copenhague a décidé de prendre le problème à contre-pied en instaurant un dispositif responsable. Très prisée des touristes européens et réputée pour sa qualité de vie, la ville a lancé en 2024 CopenPay, un programme qui récompense les bonnes actions des visiteurs. L’initiative a été reconduite et étendue pour toute la durée de l’été 2025.

La capitale propose plusieurs actions concrètes : ramasser des déchets sur les plages, les berges ou dans les jardins historiques comme Bakkehuset, participer à l’entretien d’espaces verts, ou encore recycler des œuvres abandonnées de l’Atelier des Enfants du Musée national d’art (SMK). Le ramassage de déchets est limité à une heure et doit se faire avec le matériel fourni.

Excursion, séance de yoga et repas offerts

La ville encourage également les déplacements propres. Véritable capitale mondiale du vélo, Copenhague récompense les trajets effectués à bicyclette ou à pied, de même que l’utilisation des transports en commun.

Pour inciter à participer, le programme offre de nombreuses contreparties. À Banegaarden, le ramassage de déchets donne droit à un repas dans un stand de nourriture biologique. Urbane 13, salle de concert branchée, offre une entrée gratuite pour la même action. La brasserie Bryggeriet Apollo propose une bière ou une eau gratuite à l’achat d’un repas pour les clients venus à vélo ou en transports en commun.

L’entreprise Stromma offre une excursion en bateau de 70 minutes sur le canal aux visiteurs arrivés par un mode de transport propre. Les voyageurs arrivant en train depuis l’étranger peuvent obtenir des repas gratuits à la gare centrale. La ville propose également de nombreuses réductions sur les entrées de musées, les produits locaux et les consommations dans les bars et restaurants.

Avec ce programme, Copenhague souhaite «inspirer et encourager les voyageurs, et les sensibiliser aux choix de voyage responsables», communique l’office du tourisme. «Nous voulons récompenser les visiteurs qui optent pour le vélo, les transports en commun, l’alimentation végétale, etc.»

Comme le rappelle Politico, le tourisme représente environ 8 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, avec une intensité carbone 20 % supérieure à la moyenne de l’économie mondiale. Avec CopenPay, la capitale danoise espère prouver qu’il est possible de réduire cet impact, même en vacances, en adoptant des gestes simples et durables. En 2024, 75.000 personnes avaient participé à ce programme.