15-Août : quels sont les centres commerciaux ouverts à Paris ce vendredi ?

Le Printemps Haussmann, dans le 9e arrondissement de Paris, est ouvert de 11h à 20h ce vendredi 15 août. [JACQUES DEMARTHON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En ce 15 août, les envies de shopping pourraient bien être contrariées par des portes closes. Pour éviter toute frustration, certains magasins et centres commerciaux restent toutefois ouverts à Paris.

Les grands magasins

En premier lieu les grands magasins emblématiques de la capitale sont accessibles, à savoir les Galeries Lafayette et le Printemps Haussmann, dans le 9e arrondissement, qui sont l'un comme l'autre ouverts de 11h à 20h.

C'est également le cas pour les Galeries Lafayette des Champs-Elysées (8e arrondissement), ouvertes de 10h à 21h, de même que pour le Printemps Nation (20e), accessible de 11h à 19h.

La Samaritaine, qui a rouvert ses portes dans le 1er arrondissement en 2021 après 16 ans de travaux, accueille elle aussi les clients ce 15 août, de 10h à 20h. Le BHV Marais, situé dans le 4e arrondissement de Paris, respectera les même horaires.

Les centres commerciaux

Plusieurs centres commerciaux sont également ouverts ce vendredi 15 août à Paris. C'est le cas du Carrousel du Louvre (1er arrondissement), situé sous la pyramide du célèbre musée et dont les magasins sont accessibles de 10h à 20h.

D'autres établissements respecteront ces même horaires, à l'image de Bercy Village, le centre commercial du 12e arrondissement de la capitale, mais aussi Italie Deux (13e), Beaugrenelle dans le 15e ou encore les Ateliers Gaîté à Montparnasse (14e).

Sur le même sujet 15 août : quelle est l'origine de l’Assomption ? Lire

Le Westfield Forum des Halles, situé au coeur de la capitale, est quant à lui ouvert de 10h à 20h30, tandis que le centre commercial de Saint-Lazare, Passage du Havre, ouvre ses portes de 11h à 19h. Enfin Passy Plaza (16e) accueille les flâneurs de 10h à 19h et, dans le 17e, les boutiques du Palais des Congrès sont accessibles de 10h à 19h30.

