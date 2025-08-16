Voici de combien votre facture de gaz devrait baisser en septembre

Alors que le prix de l’abonnement a augmenté à cause d’une hausse de la TVA, le prix repère de vente du gaz, lui, va diminuer en septembre. Les factures devraient donc un peu baisser dès le mois prochain.

Enfin une légère bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des ménages. Chaque mois, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publie les valeurs de son prix repère de vente de gaz naturel à destination des clients résidentiels.

Pour le mois de septembre, le tarif moyen du kilowattheure (kWh) de gaz va légèrement baisser, indique la CRE dans sa dernière publication. Pour l’usage cuisson-eau chaude, le prix moyen passe de 0,139 € à 0,137 € par kWh. Il diminue aussi pour l’usage chauffage, en passant de 0,108 € à 0,105 € par kWh. Une baisse de plus de 1,5 %, qui peut permettre d’économiser plusieurs dizaines d’euros par an.

De 10 à 50 euros d'économies annuelles

Si les prix restent à ce niveau au cours des prochains mois et n’augmentent pas, les nouveaux tarifs permettraient d’économiser près de 10 € pour une consommation de 3 323 kWh/an (consommation moyenne dans un studio de 30 m2), près de 29 € pour une consommation de 11 200 kWh/an (consommation moyenne d’un appartement ou d’une petite maison de 70 m2) et plus de 50 € pour une consommation de 19 850 kWh/an (consommation moyenne d’une maison de 200 m2 ou plus).

La CRE souligne toutefois dans son communiqué «que ce prix repère de vente de gaz naturel a un caractère indicatif et que les fournisseurs construisent librement leurs offres en fonction de leurs conditions d’approvisionnement, de leurs choix commerciaux, mais aussi des conditions contractuelles qu’ils proposent».

Une baisse des tarifs qui ne compense pas l'augmentation de la tva

Ces économies sont les bienvenues, surtout après l’augmentation du prix de l’abonnement. La TVA sur les abonnements de gaz et d’électricité est passée depuis le 1er août de 5,5 % à 20 %. Concrètement, depuis cette date, les factures augmentent de quelques euros. Selon Expertise Énergie, l’abonnement annuel cuisson/eau chaude est passé en moyenne de 117,93 € en juillet à 134,14 € en août (+13,7 %), soit 16 € supplémentaires. L’abonnement chauffage passe lui de 290,83 € en juillet à 330,80 € (+13,7 %), soit près de 40 € de plus.

Si l’on additionne la réduction des prix du gaz et l’augmentation des abonnements, les factures ne sont pas vraiment à l’équilibre. La baisse du prix directeur du gaz reste une bonne nouvelle, puisqu’elle limite une hausse plus marquée sur l’année, mais on reste loin d’une véritable compensation.