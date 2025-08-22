Passe Navigo : voici comment le payer moins cher à la rentrée

Pour les Franciliens, les transports en commun représentent un coût important parmi les dépenses de la rentrée. Pourtant, il existe plus d’une réduction pour s’abonner à petit prix.

C'est l'un des plus gros postes de dépense en Île-de-France. Pour voyager en illimité sur l'ensemble du réseau de transport francilien avec le passe Navigo, il faut débourser près de 980 euros par an. Si ces frais sont échelonnés sur plusieurs mois, ils représentent toutefois un certain coût.

Mais dans de nombreux cas, il est possible de le payer moins cher, notamment pour les jeunes et les étudiants. Grâce au forfait Imagine R Étudiant, le Pass Navigo ne coûte que 392,30 euros par an, frais de dossier inclus. Cette réduction permet aux étudiants et aux apprentis, mais aussi aux jeunes scolarisés dans le primaire ou le secondaire de voyager à moindre coût. Les enfants de moins de 11 ans peuvent, eux, bénéficier d’un forfait Imagine R Junior à 24,80 euros par an.

Stages et services civiques

Mieux encore, si vous êtes stagiaire dans l’un des dispositifs du service public régional de formation et d’insertion professionnelle, vous avez le droit à la gratuité du Navigo, à condition d’avoir entre 16 et 25 ans et d’être en stage auprès d’Avenir Jeunes, Programmes Compétences ou bien en École de la Deuxième chance.

De même, si vous effectuez en service civique dans la région Île-de-France, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 50 % sur les forfaits Navigo mois et semaine.

50 % de réduction pour les seniors

Ces bons plans ne concernent pas que les plus jeunes. Les seniors peuvent également prétendre à 50 % de réduction sur le forfait Navigo Annuel à partir de 62 ans. C'est aussi le cas pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants.

Les bénéficiaires de l’Aide médicale d’État ont droit à 50 % de réduction sur le forfait semaine et mois, tandis que les personnes qui touchent l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) ou la Complémentaire santé solidaire (CSS) peuvent prétendre à une réduction de 75 %.

Enfin, le forfait Solidarité Gratuit offre la gratuité du Pass Navigo tous les trois mois pour les personnes recevant des aides sociales.