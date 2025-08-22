Qu’est-ce que le cadmium dont la présence dans le chocolat inquiète l’UFC-Que Choisir ?

Présent en grande quantité dans le cacao ainsi que dans les produits chocolatés, notamment ceux labellisés «bio» provenant d’Amérique du Sud, le cadmium a des effets néfastes sur la santé, en particulier sur celle des enfants, comme l’a démontré l’UFC-Que Choisir ce jeudi.

Une alerte concernant un produit consommé en abondance au quotidien. Dans une enquête publiée ce jeudi, l’UFC-Que Choisir a alerté sur les dangers du cadmium, un métal lourd cancérigène présent en grande quantité dans la fève de cacao et donc dans les produits chocolatés.

En analysant une quarantaine de produits sucrés, l’association de consommateurs a démontré les effets du cadmium sur la santé, notamment chez les enfants.

Deux biscuits au chocolat accompagnés d’un bol de chocolat chaud au goûter et un bol de céréales au petit-déjeuner pourraient suffire à apporter entre un tiers et trois quarts de la dose quotidienne à partir de laquelle il existe un risque pour les enfants. En y ajoutant les autres aliments mangés tout au long de la journée, il est très probable que ce seuil limite soit atteint.

A l’inverse, si vous servez à votre enfant des gâteaux au miel ou nature, ainsi que des céréales sans chocolat, vous pourriez diviser la dose quotidienne de cadmium par trois.

En dépassant les seuils de consommation fixés par les autorités sanitaires, le risque pour la santé est important. L’UFC-Que Choisir a ainsi mis en lumière que ce métal lourd cancérigène était «toxique pour les reins et les os», mais aussi son caractère «délétère pour le développement neuronal du fœtus et du jeune enfant».

Le chocolat «bio» dans le viseur

Autre produit à surveiller : les tablettes de chocolat noir, particulièrement chargées en cadmium, notamment celles labellisées «bio» et équitable. L’UFC-Que Choisir a mis en garde contre ce cacao provenant souvent d’Amérique Latine, dont les sols contiennent naturellement de grandes quantités de ce toxique.

Deux carrés de ce chocolat noir «bio» et équitable provenant d’Amérique Latine apporterait ainsi entre 16 et 35% du seuil de risque fixé pour un adulte de poids moyen, d’après l’étude.

Les tablettes de chocolat noir non labellisées «bio», dont le cacao provient essentiellement d’Afrique, ont apporté en moyenne quatre fois moins de cadmium, selon les résultats publiés par l’association.