CAF : quelles sont les nouvelles conditions pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde ?

Cette réforme a pour ambition de «rapprocher le coût, pour une famille, entre un accueil en crèche et l'emploi d'un assistant maternel», selon l’Urssaf. [Illustration MEHDI FEDOUACH / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) va être réformé à compter de ce lundi 1er septembre afin de mieux accompagner financièrement les parents ayant des besoins d'accueil importants ou des revenus modestes.

Du changement prévu pour cette rentrée. Le gouvernement a décidé de réformer le complément de libre choix du mode garde (CMG) à compter de ce lundi 1er septembre.

Pour rappel, cette prestation familiale «permet de prendre en charge une partie des dépenses liées à l’accueil des enfants au domicile d’un assistant maternel ou à la garde d'enfants à domicile, lorsque les parents emploient directement l’intervenant», explique le site de l’Urssaf.

Parmi les nouveautés en vigueur dès ce lundi, le mode de calcul du CMG va être modifié pour l’ensemble des familles, qui seront informées du nouveau montant dans leur déclaration de septembre 2025. Elle va ainsi intégrer le nombre d’enfants à charge et le niveau de ressources, tout en s’adaptant au choix du mode d'accueil et aux besoins d'accueil des familles.

Dans les faits, cette réforme a pour ambition de «rapprocher le coût, pour une famille, entre un accueil en crèche et l'emploi d'un assistant maternel», selon l’Urssaf.

Dès ce lundi, la réforme gouvernementale va aussi permettre aux familles monoparentales qui bénéficiaient de la CMG de profiter plus longtemps de ce dispositif, à savoir jusqu’aux 12 ans de l’enfant contre 6 ans auparavant.

Cette réforme va aussi introduire dès le 1er décembre prochain une disposition permettant à chaque parent de pouvoir bénéficier du CMG en cas de résidence alternée.

