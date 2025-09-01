Automobile : leasing, malus... Voici tout ce qui change au 1er septembre

À compter de ce lundi 1er septembre 2025, et dans les semaines qui suivront, plusieurs mesures vont concerner les automobilistes.

Tout comme les autoroutes en cette fin de vacances scolaires, la rentrée s'annonce chargée pour le secteur automobile.

En effet, de nombreux changements dans les règlementations vont avoir des conséquences sur les millions d'automobilistes français.

Le point sur ce qui va changer pour eux à compter de ce lundi 1er septembre.

Le leasing social fait son retour

Mesure visant à faciliter l'accès à un véhicule électrique à bas prix, le «leasing social» fait son grand retour après avoir connu un succès exceptionnel.

Pour cette année, 50.000 bénéficiaires, dont le revenu fiscal par part est inférieur à 16.300 euros, pourront bénéficier d'un véhicule électrique loué pour 95 à 200 euros par mois. Et ce, à partir du 30 septembre prochain.

Un malus économique plus sévère

Comme chaque année, le malus économique va évoluer et, cette année, il va connaître plusieurs changements. En effet, le seuil du malus CO2 sera à 108g/km avec une taxe maximale d'un montant de 80.000 euros et une taxe au poids à compter de 1.500 kg.

De plus, le malus écologique s'appliquera également aux véhicules d'occasion. Une mesure rétroactive qui concernera les véhicules achetés à compter de 2015 et qui ont été revendus.

Les automobilistes auront tout de même jusqu'au 1er janvier 2026 pour éviter de payer cette taxe, prévue dans le cadre de la loi des finances.

Une recharge électrique plus intéressante en journée

À compter du mois de novembre, une réforme modifiera le système des heures creuses et pleines pour l'électricité, indiquant que les tarifs seront plus intéressants en journée.

De quoi inciter les automobilistes à recharger leurs véhicules électriques en journée, au lieu de le faire de nuit à un tarif réduit comme cela a longtemps été le cas.

Du côté de Bercy, l'objectif est de mettre en place les offres sur les heures creuses et pleines à compter de décembre 2025.