Réduction de la taille des supermarchés Auchan : voici la liste des magasins concernés en 2025 et 2026

Plusieurs Auchan vont voir dans les prochains mois leur taille réduire. Une soixantaine d'hypermarchés sont concernés. [GABRIEL BOUYS / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le groupe de grande distribution traverse des difficultés financières. Auchan va ainsi réduire la taille de la plupart de ses hypermarchés en France.

Une nouvelle vision pour les hypermarchés. Selon LSA Conso, Auchan a décidé de diminuer la surface de ses grandes surfaces, une décision motivée par la baisse de ses résultats financiers en 2024. L’enseigne avait annoncé vouloir réduire la surface de vente de ses magasins de 25% en moyenne, soit 157 256 m² à supprimer d’ici à 2027.

Baptisé «Cap 8000» en interne, le projet vise à ramener environ la moitié des hypermarchés du groupe à une superficie de 8 000 m². 

Les surfaces excédentaires doivent être vendues ou réaménagées dès les prochains mois. Plusieurs magasins sont concernés dès l’année 2025.

66 magasins concernés

Toujours selon nos confères de LSA, les magasins concernés en 2025 sont : Arras, Bagnolet, Bordeaux-Lac, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Châteauroux, Domérat, Illkirch-Graffenstaden, Laxou, Le Pontet, Marne-la-Vallée, Mont-Saint-Martin, Olivet, Petite-Forêt, Semécourt, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Priest, Saint-Quentin, Villars et Viry-Noureuil.

En 2026, de nouveaux magasins devraient suivre : Aubière, Avignon, Bouliac, Bias, Châtellerault, Castres, Douai, Grande-Synthe, Hautepierre, Kremlin-Bicêtre, La Couronne, Leers, Le Havre, Mâcon, Mantes-la-Jolie, Martigues, Montauban, Nogent-sur-Oise, Pérols, Perpignan, Poitiers Sud, Saint-Herblain, Saint-Nazaire, Valence et Villeneuve-d’Ascq.

Avec cette décision, Auchan entend enrayer la baisse de fréquentation de ses magasins et réduire les dépenses liées à des surfaces trop importantes. L’enseigne vise 200 millions d’euros d’économies d’ici à 2027, grâce à la vente ou la réduction de la surface de ses magasins en France et à l’étranger.

En parallèle, le groupe a annoncé un plan social prévoyant la suppression de près de 2.400 postes sur les 54.000 que compte l’enseigne en France.

