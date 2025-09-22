Nouveau rappel massif chez Stellantis pour un problème de batterie : voici les modèles Peugeot, Citroën... concernés

Plusieurs modèles de véhicules du groupe Stellantis font l'objet d'un rappel massif en raison d'un problème de batterie potentiellement dangereux.

Un nouveau coup dur pour le groupe Stellantis et ses nombreuses marques automobiles. Après une campagne de rappel d'une durée de deux ans, liée à l'alimentation en carburant, des voitures liées aux marques du groupe, dont Peugeot, Citroën ou encore Opel, sont visés par une procédure de rappel en raison d'une batterie défectueuse qui pourrait provoquer un «incendie».

La liste des véhicules concernés a été établie par le site gouvernemental Rappel Conso le 19 septembre dernier. Voici les automobiles concernées par ce rappel national :

Peugeot 3008 V2 (vendu entre le 02/07/2019 et le 12/10/2022)

Peugeot 508 V2 (vendu entre le 02/07/2019 et le 12/10/2022)

Citroën C5 Aircross (vendu entre le 20/01/2021 et le 18/02/2021)

DS7 Crossback (vendu entre le 07/03/2019 et le 27/09/2021)

Opel Grandland X (vendu entre le 02/07/2019 et le 19/08/2021)

Face au risque d'incendie, provoqué par une surchauffe, les automobilistes concernés sont appelés à se rapprocher d'un concessionnaire automobile lié à la marque de leur véhicule.