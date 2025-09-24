SNCF : personnel dédié, repas bistronomiques… Tout savoir sur les nouvelles classes Optimum et Optimum Plus

Dès 2026, la SNCF renouvelle sa première classe et proposera de nouveaux services à ses passagers. L’offre a notamment été pensée pour les entreprises.

Le luxe à la française va-t-il s’inviter dans vos futurs TGV ? La SNCF y croit. La compagnie a annoncé, mardi 23 septembre, la création de deux nouvelles classes de billets pour les trajets en TGV : Optimum et Optimum Plus. Pour remplacer l’actuelle Business Première, l’entreprise ferroviaire veut offrir à ses clients «le meilleur de la grande vitesse à la française».

L’Optimum Plus a été «pensée pour nos clients les plus exigeants», indique la SNCF. Pour cela, une offre de restauration a été mise en place. «Les voyageurs auront le choix parmi une sélection de plats issus de la culture bistronomique française, de saison, préparés avec des produits frais et de qualité, accompagnés de boissons chaudes ou froides offertes à la demande. L’offre de restauration sera adaptée au moment de la journée : petit-déjeuner, collation sucrée ou salée, déjeuner ou dîner», précise la communication de l’entreprise.

Les passagers bénéficieront également, dans leur voiture, de la présence d’un hôte dédié, chargé d’assurer un service personnalisé et disponible pour répondre à leurs besoins tout au long du trajet.

Accès au lounge et sa connexion internet plus performante

La classe enrichie Optimum permettra aux détenteurs d’un billet de profiter d’un accès aux Salons Grand Voyageur avant le départ. Ces espaces, situés dans les gares parisiennes ainsi qu’à Lyon Part-Dieu, Lille-Flandres, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Nantes et Rennes, proposent «un Wi-Fi ultra performant, un large choix de boissons, un portail de divertissement riche en contenus ainsi que de nombreux magazines et journaux». Des prestations pensées notamment pour les voyageurs d’affaires.

La SNCF insiste également sur la flexibilité offerte dans les deux offres. Même après le départ du train, jusqu’à 30 minutes maximum, le billet Optimum est remboursable ou modifiable gratuitement. «Même si le train souhaité est complet, le voyageur est assuré de pouvoir échanger son billet (sans garantie de place assise). Si l’horaire souhaité concerne un train Ouigo, l’échange reste possible directement via l’application TGV Inoui Pro», précise la SNCF. Un service client sera par ailleurs dédié aux passagers Optimum.

des Tarifs encore inconnus

La direction de la SNCF n’a pas encore communiqué les tarifs de ces nouvelles classes. «Seule information : le tarif Optimum garantit un prix fixe, que le voyageur réserve deux mois à l’avance ou la veille du départ», explique l’entreprise. Avec des prestations supplémentaires et du personnel dédié, les prix devraient différer plus fortement de l’actuelle première classe, dont le surcoût ne dépasse parfois que quelques euros pour des sièges plus spacieux.

La classe Optimum sera disponible dès 2026 sur tous les trains au départ ou à l’arrivée de Paris (intra-muros). La classe Optimum Plus, en revanche, sera d’abord proposée uniquement sur la ligne Paris–Lyon.

Avec cette nouvelle gamme de billets, la SNCF s’adapte à la concurrence de Trenitalia. L’entreprise ferroviaire italienne s’est imposée comme un sérieux concurrent sur la ligne Paris–Lyon, notamment grâce à ses classes Business et Executive. Outre la qualité de ses wagons, Trenitalia propose des services haut de gamme prisés par les entreprises, comme des salles de réunion. La voiture Frecciarossa située à l’avant du train offre des espaces spacieux avec seulement dix sièges très confortables. Comme dans un avion, des hôtesses y servent boissons et repas à volonté.