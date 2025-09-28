Modification des heures creuses en novembre : voici ce qui va changer pour vous

À partir du mois de novembre, les heures creuses vont changer, principalement en été. Pour ne pas se faire surprendre, il est impératif de se mettre à la page.

Pour faire baisser la facture d'électricité, de nombreux particuliers profitent des tarifs heures creuses pour faire fonctionner leurs appareils, notamment ménagers. À partir du 1er novembre, elles vont changer pour de nombreux consommateurs.

La journée sera toujours divisée en deux plages horaires : 16 heures «pleines» et 8 heures «creuses», mais celles-ci seront plus étalées, alors qu'elles se concentraient la nuit pour plus de la moitié des Français concernés (14,5 millions).

Les heures creuses pourront être différentes entre les périodes estivales (du 1er avril au 31 octobre) et hivernales (du 1er novembre au 31 mars).

L'objectif étant de les faire correspondre au maximum avec les moments où l'électricité est la plus abondante et la moins chère à produire, notamment grâce à la production solaire en journée.

«Les heures creuses continueront à être adaptées localement pour lisser la consommation», précise la Commission de régulation de l'énergie dans un communiqué.

Des heures creuses l'après-midi ?

C'est la principale bonne nouvelle. Dès le 1er novembre, de nombreux clients pourront profiter d'«heures creuses durant l'après-midi», affirme la Commission de régulation de l'énergie.

«Pour les clients qui verront leurs heures creuses modifiées, les nouvelles plages d’heures creuses comprendront au moins 2 heures creuses l’après-midi (11H-17H) l’été (du 1er avril au 31 octobre)», précise le communiqué.

Sur les huit heures creuses prévues, au moins cinq seront maintenues au cours de la nuit.

Il est important de préciser que les heures creuses sont définies par Enedis (le gestionnaire du réseau de distribution) et non par le fournisseur (EDF, Engie, TotalEnergies, etc). Celui-ci est en revanche tenu d'informer ses clients de ses nouvelles heures creuses au moins un mois avant la mise en application.