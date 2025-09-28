Prêter un véhicule à un proche : faut-il remplir un document spécifique ?

Selon une vidéo virale diffusée sur TikTok, le prêt de sa voiture à un tiers fait l'objet d'une déclaration en ligne auprès du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale des finances publiques. Que dit réellement la loi ?

«Prêter ta voiture sans déclaration te coûtera cher». Selon une vidéo publiée sur TikTok, il serait depuis le 1er septembre 2025 obligatoire de faire une déclaration en ligne à l’intention du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale des finances publiques lorsqu’un usager souhaite prêter son véhicule.

«Prêter ta voiture pourra te coûter 750 euros dès le 1er septembre 2025. Une nouvelle loi vient d'être votée et elle risque de surprendre beaucoup de conducteurs. À partir de cette date, si tu prêtes ton véhicule à un proche, sans déclaration préalable en ligne, tu t'exposes à une amende immédiate de 750 euros, selon le nouvel article 324.2 du code de la route», est-il ensuite annoncé.

La vidéo devenue virale explique ensuite la marche à suivre. Ainsi, les usagers devraient «remplir une déclaration de mise à disposition temporaire sur le site de l'ANTS, Agence nationale des titres sécurisés. Cette info sera transmise au ministère de l'Intérieur et à la DGFiP (Direction générale des finances publiques, NDLR) pour vérifier l'identité et les antécédents du conducteur».

Que dit l’article 324.2 du code de la route ?

Si l’information semblait être expliquée dans les moindre détails, celle-ci est fausse. En effet, cet article ne concerne que la couverture du véhicule par une assurance.

«Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3.750 euros d'amende», indique cet article.

En France, il est possible de prêter sa voiture «à condition que le conducteur occasionnel ait un permis de conduire et qu'il utilise le véhicule dans les conditions prévues dans votre contrat d'assurance», précise le site Service public.