Voici les 5 marques de voitures les plus fiables en 2025 selon ce classement

L’association américaine de consommateurs Consumer Reports a publié son traditionnel classement annuel des marques automobiles les plus fiables. Surprise cette année, Toyota et Lexus perdent leur première place.

La fiabilité d’un véhicule reste l’un des critères les plus scrutés par les acheteurs. Alors que le coût d’achat d’une voiture ne cesse d’augmenter, les consommateurs cherchent à limiter les risques de pannes et à éviter les mauvaises surprises.

Pour établir ce palmarès, Consumer Reports s’appuie sur une vaste enquête menée auprès de ses membres. L’association a analysé les données de 300.000 véhicules, couvrant les années-modèles 2022 à début 2025, et évalué 20 points sensibles : des problèmes mineurs (comme des freins qui grincent) jusqu’aux défaillances majeures (moteur, transmission, etc.). Chaque marque obtient ensuite un indice de fiabilité global basé sur le nombre et la gravité des problèmes recensés.

Grande gagnante du classement 2025, Subaru décroche la première place pour la première fois, avec une note de 68/100. «Les voitures Subaru partagent de nombreux composants fiables. Lorsque la marque redessine un véhicule, elle procède à moins de changements majeurs, ce qui réduit le risque de nouveaux problèmes», souligne Steven Elek, responsable de l’analyse des données automobiles chez Consumer Reports. En France cependant, seule la Subaru Solterra est actuellement commercialisée parmi les sept modèles étudiés par l’association.

Honda reste dans le haut du classement

Bien que détrônées, Lexus (65/100) et Toyota (62/100) conservent leurs places sur le podium. Le véhicule électrique Toyota bZ4X a cependant tiré la marque vers le bas, obtenant une note de fiabilité inférieure à la moyenne. En quatrième position, Honda confirme sa réputation de marque fiable : trois de ses modèles ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne. La cinquième place revient à Acura, la division haut de gamme de Honda.

En bas du classement, Cadillac se classe 21e avec une note de 27/100, Rivian ferme la marche à la 22e place avec seulement 14/100. Les véhicules électriques du constructeur américain, les R1S et R1T, ont obtenu des scores particulièrement bas. «La technologie des véhicules électriques étant encore relativement récente, les constructeurs automobiles continuent de perfectionner leurs groupes motopropulseurs et leurs plateformes», justifie Steven Elek.

Le classement 2025 ne prend en compte que les marques les plus présentes aux États-Unis. Faute de données suffisantes, Consumer Reports n’a pas inclus : Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Lucid, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche et Ram. Les constructeurs français n’apparaissent donc pas non plus dans ce palmarès.