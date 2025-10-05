«Bonjour, pervers» : attention à cette arnaque qui se répand de plus en plus

Une nouvelle vague de sextorsion déferle sur les boîtes mail depuis quelques jours. Derrière des messages inquiétants envoyés depuis votre propre adresse, des escrocs cherchent à extorquer de l’argent en jouant sur la peur et la honte des personnes piégées.

Une arnaque bien rodée. Vous avez peut-être reçu, sur votre propre boîte mail ces derniers jours, un courriel dans lequel était notamment écrit : «Bonjour, pervers», suivi de «Votre vie privée est entre mes mains».

Ce message menaçant annonce la couleur : c’est le principe de la sextorsion, ou chantage à la webcam : les escrocs prétendent avoir piraté votre ordinateur et enregistré des vidéos compromettantes vous mettant en scène, et qu’ils menacent de diffuser si vous ne leur versez pas une rançon — pouvant atteindre 1.200 euros — en cryptomonnaie.

Cette escroquerie, signalée depuis 2020 sur le site cybermalveillance.gouv.fr, connaît une forte recrudescence depuis le week-end du 27 septembre. Selon l’expert en cybersécurité Benoît Grunemwald (ESET), qui s'est entretenu avec nos confrères de RMC, ces messages utilisent désormais une technique appelée spoofing : l’expéditeur usurpe votre adresse e-mail sans avoir réellement piraté votre compte.

Une escroquerie difficile à chiffrer

En France, environ 400 victimes de sextorsion sont recensées chaque année, mais seule une minorité dépose plainte. La honte ou la peur d’être exposé freinent les signalements, alors que l’argent envoyé en cryptomonnaie est quasiment impossible à récupérer tant il est dur à tracer.

Si vous recevez un tel message, ayez les bons réflexes : ne répondez pas et ne payez rien. Il s’agit d’un faux. «Vous n’avez sans doute rien de réellement compromettant à vous reprocher», rappelle cybermalveillance.gouv.fr. L’escroc prétend souvent avoir utilisé le logiciel Pegasus — une affirmation absurde selon les experts, ce programme étant réservé aux services de renseignement et coûtant des millions.

Pour vous protéger, il est conseillé de changer immédiatement son mot de passe, d'activer l'authentification à deux facteurs, sans oublier de signaler le courriel sur cybermalveillance.gouv.fr et de conserver les preuves afin de déposer plainte. Car à l’heure où les arnaques numériques explosent, mieux vaut prévenir que guérir : la vigilance reste votre meilleur antivirus.