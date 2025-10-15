Changement des heures creuses : ces nouveaux horaires à respecter pour faire des économies à partir du 1er novembre

À partir du premier novembre 2025, il faudra changer ses habitudes en matière de consommation électrique pour faire des économies.

Si vous accordez de l'importance aux heures pleines / heures creuses (HP/HC) pour lancer vos appareils électroménagers et faire des économies, il faudra prendre de nouvelles habitudes à partir du premier novembre prochain. La décision a été annoncée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en février 2025.

Mis en place dans les années 1960 avec le développement du nucléaire, ce type de contrat offre la possibilité aux foyers de faire des économies tout en répartissant la distribution nationale d'électricité.

Coller aux nouvelles habitudes

Les fournisseurs doivent s'adapter aux nouvelles habitudes des Français et aux nouvelles sources de production. C'est le cas du solaire qui a pris de l'ampleur et qui participe à une baisse des tarifs notamment en journée. «Mettre en adéquation les heures creuses avec l'évolution du mix électrique», est l'objectif affiché par la CRE.

La commission pointe également l'augmentation des prix négatifs. Ces heures durant lesquelles l'électricité est vendue à des prix en dessous de zéro car l'offre est trop forte et la demande trop faible. Un phénomène qui augmente et entraîne des pertes économiques pour le parc français.

La nuit garde ses avantages

Pour continuer à profiter des heures creuses, la nuit restera un moment propice avec cinq heures consécutives entre 23h et 7h. En journée, trois heures sont promises entre 11 et 17h. Ces heures seront adaptées localement pour coller aux besoins des territoires.

Sur les 14,5 millions de foyers qui souscrivent à un contrat avec option HP/HC, 11 millions seront concernés par ces changements d'horaires, qui s'étaleront jusqu'en 2027.

Les 3,5 millions de foyers restants ne verront aucun changement s'appliquer grâce à une distribution déjà cohérente.

Les clients concernés recevront une information de leur fournisseur au moins un mois avant la date effective du changement. Si certains sont déjà informés, d'autres le seront progressivement jusqu'en 2027.