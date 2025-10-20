Football : les scènes de joie dans les villes du Maroc après la victoire historique au Mondial U20 (vidéo)

Quelques instants après le sacre du Maroc à la Coupe du monde U20 de football dans la nuit de dimanche à lundi, des scènes de liesse ont eu lieu partout dans le Royaume.

Un premier sacre célébré comme il se doit. Après le titre de champion du monde décroché par l’équipe du Maroc des U20 dans la nuit de dimanche à lundi, les rues des villes du pays ont rapidement été prises d’assaut pour fêter cette victoire acquise contre l’Argentine (2-0) au Chili.

De Rabat à Casablanca en passant par Tanger, Marrakech et Agadir, la joie était au rendez-vous partout. Entre chants, drapeaux, klaxons, fumigènes, les célébrations ont animé une grande partie de la nuit.

Les Marocains de Mohamed Ouahbi se sont imposés 2-0 grâce à deux buts de Yassir Zabiri, l'une des révélations de la compétition.

Ce titre acquis par les Lionceaux de l'Atlas est le deuxième pour le continent africain dans un Mondial U20 après celui du Ghana en 2009.

Le roi Mohammed VI a adressé aux membres de l'équipe «ses chaleureuses félicitations pour ce nouvel exploit mondial, le premier du genre dans l'Histoire du football marocain», a rapporté l'agence officielle marocaine MAP.