Chine : en difficulté, Starbucks vend pour 4 milliards de dollars le contrôle de sa filiale

Starbucks s'associe avec la société hongkongaise Boyu Capital pour essayer de conserver sa clientèle en Chine, qui arrive en seconde position sur son marché de consommation.

La concurrence est rude sur le marché du café en Chine. Même Starbucks, qui possède plus de 40.000 restaurants dans le monde, doit s'incliner face à ses adversaires.

La chaîne de café américaine créée en 1971 a annoncé lundi 3 novembre, céder le contrôle de sa filiale chinoise. L'entreprise va vendre pour 4 milliards de dollars, 60% du capital de sa filiale chinoise à la société d'investissement hongkongaise Boyu Capital, rapporte-t-elle dans un communiqué.

Grâce à la création d'une société commune, Starbucks pourra conserver 40% de ses parts. Le géant américain cherchait à trouver depuis mai un partenaire local pour aider sa compagnie qui avait vécu quelques trimestres en baisse dans le pays ces dernières années.

Ensemble, les deux partenaires essaieront de proposer de nouvelles boissons adaptées aux goûts de la population, d'ouvrir de nouveaux restaurants dans d'autres villes et régions et de s'adapter à la culture locale. Présent dans le pays depuis 1999, Starbucks a longtemps pu compter sur la Chine, qui est son deuxième marché mondial, avec près de 8.000 points de vente, derrière les États-unis.

Luckin Coffee, le nouveau starbucks chinois

Mais le géant américain a été confronté à la dure réalité du monde du commerce. Ses ventes ont chuté de 14% en 2024 par rapport à l'année précédente. Starbucks a notamment pâti d'un ralentissement de la consommation sur fond de morosité économique ainsi que de la montée en puissance d'adversaires, tels que la start-up locale Luckin Coffee. Créée seulement en 2017, cette chaîne compte déjà plus de 22.000 cafés en Chine.

Starbucks espère bien remonter la monte. L'avenir s'annonce plutôt positif grâce à cette nouvelle alliance mais aussi grâce à un troisième trimestre en rebond cette année, avec un chiffre d'affaires en progression de 2% sur un an. Les deux partenaires rêvent de porter jusqu'à 20.000, le nombre de parc de cafés de Starbucks en Chine à long terme. «La connaissance du marché local et l'expertise de Boyu vont nous aider à accélérer notre croissance en Chine», espère Brian Niccol, directeur général de Starbucks, dans le communiqué.