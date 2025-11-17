Supermarché : quelle est cette nouvelle machine qui va vous permettre de détecter si un avocat est mûr ou pas ?

Un premier supermarché français a annoncé, jeudi 13 novembre, l'arrivée d'une machine dans son rayon fruits et légumes, qui permet de détecter la maturité des avocats.

Choisir le bon avocat peut vite virer au casse-tête, mais le supermarché E.Leclerc à Pineuilh, en Gironde à trouvé la solution et a décidé de s'équiper.

Désormais, une machine à disposition des clients, est capable d'indiquer l'état de maturité des avocats. L'objectif est d'éviter la déception que pourrait engendrer un mauvais choix.

C'est la société néerlandaise One Third, qui est à l'origine de cette machine appelée «Avocado scanner». Pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de placer l'avocat devant le scan. Celui-ci donne le degré de maturité du fruit en seulement quelques secondes, grâce à sa technologie infrarouge qui mesure le niveau de sucre, d'eau et d'amidon.

Mieux gérer sa consommation

Cette machine pourrait également aider les consommateurs à éviter le gaspillage et mieux prévoir le jour où l'avocat sera consommé.

Depuis le mois de septembre, l'enseigne de supermarchés britannique «Tesco» a intégré cette machine dans ses points de vente. L'objectif affiché : permettre aux consommateurs d'éviter le gaspillage alimentaire.

Depuis trois ans maintenant, la machine se déploie dans des enseignes de grande distribution. C'est le cas de Tesco, de quelques supermarchés Jumbo en Belgique et au Pays-Bas ou encore de magasins Migros à Zurich.

Pour le moment, le supermarché E.Leclerc à Pineuilh reste le seul à disposer de cette machine prometteuse en France. L'entreprise a déjà développé une solution pour le contrôle qualité, la prévision de la durée de conservation des produits frais. Ces technologies pourraient, à terme, changer complètement la façon de consommer les produits frais.

