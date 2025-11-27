«Happy Dog» chez McDonald's : le célèbre fast-food va proposer des jouets pour chiens dès ce jeudi

McDonald’s va lancer en France dès ce jeudi 27 novembre et ce jusqu’au 28 décembre l’opération «Happy Dog». Cette dernière va consister à offrir des jouets pour chiens en forme de produits de la firme en échange de l’achat d’un Menu Maxi Best Of et d’un supplément de 3,50 euros.

Une première mondiale exclusive au marché français. Le groupe de restauration rapide McDonald’s va lancer l’opération «Happy Dog» sur le territoire français dès ce jeudi et ce jusqu’au 28 décembre.

🍟🦮 McDonald’s lance « Happy Doggy » pic.twitter.com/LAHV2XVCAy — Allô Afrique ! (@Allo_Afrique) November 26, 2025

L’un des restaurants de la firme présent à Nice (Alpes-Maritimes) a déjà fait la promotion de cette opération à durée limitée sur sa page Facebook dédiée.

L’offre permettra à chaque client de récupérer des jouets pour chiens en échange de l’achat d’un Menu Maxi Best Of et du paiement d’un supplément de 3,50 euros.

Dans le détail, il sera ainsi possible de recevoir un frisbee («Fly’Bun») en forme de hamburger, une balle («Sundae’Ball») à l’effigie de la glace sundae, une claquette («Chauss’Pom») en forme de chausson aux pommes et un jouet s’apparentant à un cornet de frites de la firme («Fun’Fries»).

A noter que la «Fun’Fries» sera disponible du 27 novembre au 1er décembre en exclusivité sur l’application McDo +. Les trois autres produits réservés aux canidés seront disponibles tout au long de l’opération dans la limite des stocks disponibles.

L’entreprise a néanmoins rappelé que les chiens demeurent interdits dans l’enceinte des restaurants McDonald’s en France, à l’exception des chiens-guides et des chiens d’assistance.