Arnaques en ligne : ce qui pourrait bientôt changer si vous êtes victime d’une escroquerie

L'Union européenne prévoit de protéger davantage les personnes victimes d'escroquerie et vise notamment les appels de faux conseillers bancaires. Les banques devront désormais mettre la main à la poche pour rembourser les victimes.

Un accord provisoire a été trouvé jeudi 27 novembre entre le Parlement et le Conseil européens, au sujet de la protection des utilisateurs de services de paiement. Si le texte est adopté définitivement, il devrait améliorer la protection des personnes victimes de fraude. L'indemnisation pourrait désormais être automatique si le service de paiement n'a pas mis en place les outils de prévention appropriés.

Dans le détail, si cette mesure est adoptée, c'est la responsabilité des banques qui devrait être accrue. Elles seront tenues de vérifier systématiquement le nom et l'identifiant du bénéficiaire lors d'un virement. Si les informations ne correspondent pas, elles devront annuler la transaction et en informer le client. La mesure en vigueur en France depuis le 9 octobre, devra donc être étendue à tous les pays de l'Union européenne.

Un remboursement simplifié

Le processus de remboursement devrait être facilité pour les victimes. En cas de transaction frauduleuse, les établissements bancaires seront tenus responsables et auront l'obligation de rembourser le montant volé. Ce sera précisément le cas lors des appels de faux conseillers bancaires, dès lors que l'arnaque est signalée à la police, la banque devra rembourser l'entièreté du montant.

Le versement de l'argent devra se faire rapidement et les clients auront forcément accès à un support client humain et à des ressources éducatives anti-fraude. De plus, l'accord prévoit que les plates-formes en ligne payent aux banques les sommes remboursées aux clients arnaqués, et ce, si elles étaient informées de la présence de contenus frauduleux sur leur plate-forme sans le supprimer.