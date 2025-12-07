Noël 2025 : les jeux et jouets à glisser au pied du sapin

Jeux de construction, d'ambiance, jouets interactifs, éducatifs, voici une sélection variée à déposer au pied du sapin, qui plaira aux enfants comme aux parents.

Jeu d'ambiance Mouton mOUTON

Pas de pitié dans Mouton Mouton. Dans ce jeu, deux équipes d'affrontent et vous devez complétez les mêmes phrases que vos partenaires. Si vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous donnez la même réponse, vous remportez la carte. A vous d'enchaîner les bonnes performances pour multiplier vos gains, mais attention à ne pas commettre d'erreur.

Jeu d'ambiance Mouton Mouton, ATM Gaming, 19,99 €

La Veilleuse Réveil Lumitree Bluey

Bluey, héros préféré des tout-petits, prend désormais soin des enfants du matin au soir avec le tout nouveau Lumitree à l'effigie du célèbre chiot. Développée par Bigben Interactive, cette veilleuse sans fil, également dotée d'une fonction réveil, accompagne les enfants du coucher au lever avec sa lumière douce évolutive, ses chansons extraites de l'univers du dessin animé, son bruit blanc et son minuteur intégré réglable. Un objet qui les accompagne en prime dans l'apprentissage de l'autonomie.

Veilleuse Réveil Lumitree Bluey, Bigben Interactive, 44,99 € (prix Fnac)

LeapMove, la console éducative primée de Vtech

Élue «jouet de l'année 2025» aux Grands prix du jouet, également récompensée dans la catégorie «console éducative», LeapMove innove avec sa console TV qui permet aux enfants de jouer, de bouger et d'apprendre, le tout sans manette. Le principe est simple. Il suffit de fixer la caméra sur son écran de télévision. LeapMove détecte ensuite les mouvements des petits, qui apparaissent alors à l'écran et deviennent les héros des 25 jeux intégrés. Avec à la clef, des aventures qui leur permettront d'apprendre à compter, à écrire, mais aussi à danser sur des chorégraphies, tout en se dépensant. Une console dotée du label «approuvé par les familles 2026». Convient aux enfants de 4 à 11 ans. Jeux additionnels disponibles.

LeapMove, VTech, 79,99 € (prix de vente conseillé)

La gamme Sky Trails de Playmobil

Construire des circuits, des boucles, des virages... et permettre à ses figurines Playmobil de s'élancer dessus à grande vitesse, c'est désormais possible avec la nouvelle gamme Sky Trails développée cette année par la marque. Pour se lancer, le starter pack comprend plus de 200 pièces et accessoires (tubes, rampes, piste ondulées...). Un circuit que les enfants (dès 7 ans) pourront même faire passer à travers les meubles et les espaces grâce à un système adapté.

Gamme Sky Trails, Playmobil, Starter pack à 79,99 €

Jeu Oh my pigeons

Dans Oh my pigeons, les règles sont simples. Vous commencez la partie avec un banc et vous voulez le remplir de pigeons. Pour cela, une seule solution : vous allez devoir les appâter. Simple ? Pas tant que ça puisque dans le même temps, tout le monde en veut à vos propres pigeons. Un conseil : soyez adroit si vous voulez l'emporter.

Jeu de société Oh my pigeons !, Ravensburger, 19,90 €

Le Loto de la musique de Sentosphère

Déjà à l'origine du Loto des Odeurs, devenu un véritable classique, la marque Sentosphère lance cette année Le Loto de la Musique. Une nouvelle proposition bien pensée qui permet aux enfants (dès 4 ans), de se familiariser, en jouant, avec le monde de la musique : ses instruments mais aussi ses grands compositeurs. Deux modes de jeu sont proposés. Le premier qui permet aux petits de reconnaître 32 instruments, le second qui, par une astucieuse combinaison de deux instruments donne la possibilité de découvrir 40 morceaux de compositeurs incontournables. Un jeu créé en collaboration avec Mathieu Demange, professeur au sein du réseau des conservatoires de musique de Paris.

Le loto de la Musique, Sentosphère, 30 €

Jeu «Tu te mets combien ?» Spécial mômes

Le jeu d'ambiance et de quizz «Tu te mets combien ?, qui permet d'évaluer ses connaissances dans de nombreux domaines (culture, gastronomie, sport...) dans un esprit ludique, se décline désormais pour les enfants de 9 à 13 ans, des plus dociles aux plus rebelles ! Cette variante junior propose des questions adaptées aux pré-ados pour des parties de 20 à 45 minutes, et de 2 à 12 joueurs. A la clef, le même principe, le jeune s'auto-évalue de 1 à 5 sur un sujet avant de répondre à la question 1, s'il n'est pas à l'aise avec le thème, et jusqu'à la question 5, s'il maîtrise. Si le jeune a la bonne réponse, il pourra alors avancer d'autant de cases que le niveau de difficulté choisi. Drôle et éducatif.

Jeu «Tu te mets combien ?» Sales mômes, 19,90 €

Jelly Blox, le jeu de construction Goliath

Les jeux de construction ont fait leurs preuves dans le développement des enfants. Avec Jelly Blox et sa dernière nouveauté «My pets & Me», Goliath va plus loin en proposant des briques souples, flexibles et bien évidemment non toxique, qui développent le toucher des petits. Cette gamme a d'ailleurs décroché en mai dernier le label Mental Emotional Social Healt (MESH) qui certifie les jeux favorisant la santé mentale, émotionnelle et sociale des jeunes. Le plus pour les parents : plus besoin de scruter le sol pour éviter de se piquer les pieds.

Jelly Blox, Goliath, 24,99 €

Jeu Disney Villainous unstoppable !

Et si Scar l'emportait enfin sur Simba ? Dans le jeu de cartes Disney Villainous: Unstoppable !, vous incarnez un vilain culte (Scar, donc, mais aussi Maléfique, Ursula ou Hadès) pour changer l'histoire. Chaque joueur en lice dispose de son propre deck et vous devrez vous montrer stratégique pour utiliser vos pouvoirs au bon moment et, enfin, remporter la victoire.

Jeu de société Disney Villainous Unstoppable, Ravensburger, 33,90 €

le livre «Clydeo croque la vie à pleines dents !»

©Michel Lafon

Au rayon livres, vous pouvez vous procurer «Clydeo croque la vie à pleines dents !», le tout premier ouvrage pour enfants de l’actrice américaine Jennifer Aniston, l'inoubliable interprète de Rachel dans la série culte «Friends», qui glisse un peu de son vécu pour offrir une histoire tendre et inspirante. Les petits lecteurs y feront la connaissance de Clydeo, une adorable boule de poils qui peine à trouver sa voie. Il n'aime pas le surf comme son oncle, ni déterrer des os de dinosaures comme sa tante. Page après page, notre héros à quatre pattes explore différents univers pour découvrir ce qui le fait vraiment vibrer... jusqu’au moment où il pousse la porte de la cuisine, où l’attend peut-être sa véritable passion.

«Clydeo croque la vie à pleines dents !», Jennifer Aniston, éd. Michel Lafon, 14,95 €

Le dino interactif de Spin Master

De son œuf, qu'il va percer sous le regard ébahi des enfants, à l'âge adulte, le dino Primal Hatch développé par Spin Master ne devrait pas manquer de devenir le compagnon interactif préféré des fans de l'ère jurassique. Un T-rex capable de reproduire plus de 100 sons et réactions, avec lequel l'enfant va pouvoir jouer, qu'il va nourrir et qu'il devra dresser, façonnant selon ses réactions un spécimen docile ou agressif. Un jouet élu meilleur compagnon interactif lors des Grands prix du jouet 2025, qui surfe en prime sur la vague de la saga Jurrasic World.

Primal Hatch, Spin Master, 74, 99 €

Doodle copy, la tablette à dessiner de Canal Toys

Récompensée au Grand prix du jouet cette année dans la catégorie «dessin», la tablette Doodle Copy ravira les artistes en herbe, à partir de 4 ans. Elle permet en effet aux enfants d'apprendre à dessiner grâce une trentaine de modèles, puis d'imprimer dans la foulée son œuvre directement depuis la tablette avant de la colorier. Magique et créatif.

Doodle Copy, Canal Toys, 29,99 € chez Oxybul.

Bookinou, la liseuse audio soutenue par l'Education nationale

La lecture est essentielle, on ne le dira jamais assez. Pour permettre aux petits, dès 2 ans, de savourer le plaisir de lire et d'écouter des histoires en autonomie, Bookinou a tout compris. Cette liseuse audio donne la possibilité aux enfants de profiter de leurs livres préférés racontés par leurs proches, une fois l'histoire enregistrée par ces derniers via l'application dédiée. A l'issue de l'enregistrement, une gommette est alors à coller sur chaque ouvrage et permettra à l'enfant de la scanner afin de lancer la lecture tout en suivant le récit, bien installé, son livre entre les mains. Une démarche qui a été validée par l'éducation nationale.

Lecteur de livre Bookinou, 79,99 €

Jeu d'ambiance Momo

Dans le jeu Momo, tous les joueurs - de 2 à 8 - retournent simultanément une carte. Sur chacune, figure une lettre.

Une lettre bleu doit absolument figurer dans le mot à proposer pour l'emporter, mais attention, les lettres rouges doivent être évités à tout prix. A vous d'être le plus rapide dans ce duel à mo(r)t.

Jeu d'ambiance Momo : la bataille des mots, édité par ATM Gaming, 14,99 €