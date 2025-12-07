Noël 2025 : notre sélection de cadeaux pour les fous de sports

Du gazon au bitume, en passant par le canapé, les fous de sport ont de quoi se faire plaisir en cette fin d'année.

Pistolet de massage Blackroll Fascia Gun

Depuis quelques années, le pistolet de massage est devenu un accessoire incontournable pour lutter contre les douleurs chroniques ou pour détendre les muscles après l'effort. Le Fascia Gun de Blackroll, disponible à un prix accessible et peu encombrant, permet une action contrôlée même sur les zones sensibles et offre plusieurs têtes interchangeables pour s'adapter à tous les besoins.

Pistolet de massage Fascia Gun, Blackroll, 149,90 €

Livre Platini : Coups francs, bouclettes et petit short

Avant Zinédine Zidane et Kylian Mbappé, il était la référence ultime du football français. Michel Platini a fêté ses 70 ans cette année et ce beau livre signé par les équipes toujours irrévérencieuses de So Foot tombe à pic. Grâce à lui, vous allez rire mais aussi devenir un expert en cheveux trop longs et shorts trop courts.

Platini : coups francs, bouclettes et petit short, éd. Marabout, 192 pages, 35 €

Chaussures Merrell Moab Speed 2 Gore-Tex

La Moab Speed 2 de Merrell, dans sa version Gore-Tex, est taillée pour les sentiers caillouteux. Peu encombrante grâce à sa tige basse, elle offre malgré tout un soutien excellent en toutes circonstances ainsi qu'une grande stabilité.

Chaussures de randonnée Moab Speed 2 Gore-Tex, Merrell, 170 €

Montre Amazfit T-Rex 3 Pro

La T-Rex 3 Pro d'Amazfit est une montre connectée qui séduira par son faible poids, sa robustesse et ses nombreuses fonctionnalités. Autre avantage important : son autonomie de plus de trois semaines, qui en fait un choix avisé pour les sportifs et les baroudeurs.

Montre T-Rex 3 Pro, Amazfit, 399,90 €

Livre «NBA Signatures»

Après NBA All-Star names, Adrien Pommepuy et Vincent Reculeau font leur retour avec un nouveau livre : NBA Signatures. Gestes emblématiques, actions de folie… Voici un tour d'horizon de moments qui ont fait entrer leur auteur dans légende du basket nord-américain.

Livre NBA Signatures, de Vincent Reculeau et Adrien Pommepuy, éd. Amphora, 34,95 €

Sac à dos Arena Ulixes 42 L

Poches multiples et compartiments bien délimités, grande capacité de 42 litres, sangles confortables… Le sac à dos Ulixes d'Arena au format cabine sera à l'aise partout avec vous, que ce soit en voyage, à la salle de sport ou à la piscine.

Sac à dos Ulixes 42 L, Arena, 158,99 €

Pistolet de massage Therabody Mini

Cette troisième version de la version mini du célèbre pistolet de massage de Therabody se montre encore plus pratique. Facile à transporter dans sa housse, il pourra vous accompagner à la salle de sport ou même au bureau sans problème.

Pistolet de massage mini, Therabody, 219 €

Sac Eastpak Basketball Pak'r

Eastpak confirme son orientation Street avec ce sac à doc NBA, doté d'une poche très bien pensée, qui permet de transporter facilement un ballon pendant les trajets entre la maison et le playgrounfd.

Sac à dos Basketball Pak'r, Eastpalk, 70 €

Veste de ski Rossignol Rochrun allover

Cette veste de ski Rossignol isole très bien du froid, grâce à une doublure en duvet, et de l'humidité, pour un confort en toutes circonstances. Et son style tout sauf passe-partout ne gâche rien.

Veste de ski Rochrun allover, Rossignol, 370 €

Chaussures de ski Nordica

Cette année, Nordica dévoile de nouvelles chaussures de ski dotées d'un double système innovant de fermeture et de serrage BOA par câbles, qui optimise le maintien et procure un «fit» parfait. Des sous-bois aux bosses, en passant par la poudreuse, elles répondront parfaitement à vos sollicitations.

Chaussures de ski Speedmachine 3 DD BOA 115 W, Nordica, 649,90 €, disponible chez Ekosport

Vélo Hyboo Gravel

Hyboo signe un Gravel au positionnement premium. Il se distingue par cadre en bambou et ses liaisons carbone, alliant performance et positionnement éco-responsable, en le lésinant sur absolument aucun élément technique.

Vélo Gravel Line, Hyboo, 4.799 €

lUNETTES CONNECTÉES meta

Oakley s'est associé avec Meta pour proposer la paire de lunettes Vanguard. Evidemment boosté à l'IA, ce modèle combine style et High-Tech, avec une caméra prête à capturer vos exploits et l'intégration des services Garmin et Strava via l'application dédiée, qui vous permettra de récupérer toutes vos stats facilement.

Lunettes connectées Oakley Meta Vanguard, Oakley, 549 €

Veste Protest PRTFenja

On va briller de mille feux cet hiver chez Protest, qui a lancé la collection The Glossy Edit, au design affirmé. Pour le modèle PRTFenja, la marque s'est carrément inspirée des reflets des aurores boréales.

Veste PRTFenja Snow Jacket, Protest, 199,99 €

Manchon cRYO SLEEVE DE jOLT

Le manchon Cryo Sleeve de Jolt diffuse un froid profond et homogène qui agit dès les premières minutes. Conçue pour être conservé au congélateur et sortie en cas de besoin, cette solution est idéale après l’effort mais également si vous êtes victime de douleurs chroniques ou ponctuelles.

Manchon Cryo Sleeve, Jolt, de 24 À 44 € selon la zone à traiter

Haut technique Odlo

Respirant et chaud, ce haut technique Odlo associe quasiment 60 % de laine mérinos et 40 % de nylon, pour un effet seconde peau particulièrement satisfaisant quand les températures chutent. Facile à laver et rapide à sécher, il est adapté à toutes les activités, du running aux sports d'hiver.

Haut technique Seamless Performance wool, Odlo, 129,95 €

Chaussure sorel Callsign Horizon

La Callsign Horizon de Sorel, dotée d’une membrane ultra-technique Gore-Tex premium pour garder vos pieds au sec, possède une semelle extérieure Vibram XS Trek Evo. Polyvalente, elle a été pensée pour accompagner le quotidien des explorateurs urbains.

Chaussures Callsign Horizon, Sorel, 200 €

Casquette Salomon Sense Aero

A la fois top pour courir et pour le style dans la vie de tous les jours. Cette casquette de Salomon est fabriquée à partir d’un tissu extensible léger avec des panneaux en tissu ouvert Aerotech extensible dans les quatre sens pour la respirabilité.

Casquette Sense Aero, Salomon, 45 €

Montre Coros Pace 4

Emblématique montre de sport GPS, la PACE de la marque Coros est de retour dans une quatrième version. Ultra-légère (32 grammes), dotée d’un écran AMOLED lumineux et d’une autonomie prolongée, elle intègre des outils d’entraînement très complets.

Montre PACE 4, Coros, 269 €

Collection Fast and Free Lululemon

La marque Lululemon a lancé Fast and Free, une gamme pour le running. Elle combine des tissus techniques et un design ultra-léger qui se fait oublier, comme une seconde peau. L’idée est née de la volonté de créer une expérience produit offrant une sensation quasi imperceptible avec le tissu Nulux, un tissu technique ultra-respirant qui évacue la sueur et sèche rapidement. On y trouve legging, débardeur, veste, short, t-shirt, chaussures et même chaussettes.

Collection Fast and Free, Lululemon, à partir de 28 €

Jeu de cartes Combi-Name Football

Ce jeu de cartes, qui s’apparente à «baccalauréat», a été pensé pour les passionnés de foot. L’idée est simple, il faut associer des cartes de lettres avec des indices comme l’âge, le poste, le pied fort ou le palmarès afin de retrouver un ou une joueuse correspondant. Les parties sont courtes et punchy et accessibles dès 12 ans.

Jeu de cartes Combi-name Football, 24,90 €

Carte d’abonnement AllTrails Plus

Comment faire plaisir à un fan de randonnées et d’aventures lorsque l’on ne sait pas forcément quel vêtement lui offrir ? Pourquoi ne pas lui acheter une carte cadeau AllTrails Plus ? Un abonnement premium qui permet d’accéder à des cartes hors ligne, à la navigation GPS, aux conditions météo ou encore aux alertes de sécurité pour partir à l’aventure en toute sérénité.

Prix abonnement AllTrails Plus, 23,99 € par an

Collection Stanley – PSG

Stanley 1913 et le Paris Saint-Germain ont lancé une collection en édition limitée des iconiques de la marque Stanley 1913 réinterprétés avec les couleurs du club, «Rouge et Bleu». Cette collection est le tout premier chapitre de cette collaboration. De nouvelles pièces arriveront en 2026, faisant évoluer la collection, enrichissant les expériences et renforçant encore plus le lien unissant joueurs, supporters et tous ces petits rituels qui font la culture du club.

Collection Stanley 1913 x Paris Saint-Germain, à partir de 30 €

Casque de vélo Van Rysel aéro RCR-F mips

Ce casque de vélo du spécialiste Van Rysel intègre la technologie MIPS (qui réduit l'impact de certains chocs à la tête) pour une sécurité maximale, tout en conservant un profil aérodynamique élégant. Léger et bien ventilé, il est conçu pour la vitesse.

Casque de vélo Aéro RCR-F MIPS, Van Rysen, 119 €, disponible chez Decathlon

Pompe à air comprimé sans fil bosch

Compacte et pratique, la pompe à air comprimé sans fil EasyPump de Bosch est parfaite pour gonfler les pneus de vélo, les bouées ou encore les ballons...

Pompe EasyPump, Bosch, 74,99 €

Sérum apaisant RGENtec

Ce sérum RGENtec, doté d’une bille roll-on, permet une application avec massage en profondeur pendant la phase de repos après le sport. Il apaise les zones d’inconfort, notamment situées près des articulations, avec l’effet de la technologie RGTA.

Sérum apaisant RGENtec Shock and Roll, 24,90 €

Veste Duvillard Candice

Confectionnée dans un subtil jeu de matières mates et brillantes (100 % polyester), elle intègre une membrane imperméable et respirante (15.000 mm / 10.000 g/m²/24h). L’isolation en duvet du Faubourg garantit une belle tenue et une chaleur incomparable, avec un garnissage traçable et d’origine contrôlée.

Veste Candice, Duvillard, 629 €

pillar TRIPLe Magnésium

Le récupérateur Pillar Triple Magnesium améliore la fonction et la récupération neuromusculaire. Ce produit favorise la santé musculaire, réduit les crampes et soutient le système nerveux.

Pillar Triple Magnesium, 44,99 €

Photo collector Ligue des champions PSG

Crédit : Cyril Masson

Un cadeau parfait pour un fan du PSG. Un tirage exceptionnel de la photo officielle de la célébration du titre en Ligue des champions devant l’Arc de Triomphe à Paris, est disponible à la vente. Réalisée par le photographe Cyril Masson, ce cliche est désormais est accessible en plusieurs formats (A4, 30x45, 40x60…).

Photo « Les Princes de la Ville » de Cyril Masson, à partir de 20 €

Brassière maintien supérieur

Fabriquée avec au moins 59% de matières recyclées, sans compromis sur le maintien, la brassière éco-responsable Top' Strap Conscious de Thuasne combine performance et engagement vers une mode plus durable. Elle assure un maintien supérieur pour les sports à impact modéré, tout en respectant l'environnement. Les 41% de matières non recyclées (comme la basque sous la poitrine) garantissent un niveau de performance élevé.

Brassière maintien supérieur, Top' Strap Conscious, Thuasne 50,00 €

Lunettes de trail G-SUIT Demetz

Demetz a récemment dévoilé son tout nouveau model développé en collaboration avec Marie Goncalves, traileuse professionnelle. Une monture affinée, un poids allégé, un design épuré, la

G-Suit épouse parfaitement les courbes du visage pour une tenue stable et confortable, quelles que soient les conditions de course. Son verre photochromique rose assure une vision claire et contrastée.

Lunettes G-SUIT, DEMETZ - 189,90 €

Livre «il ÉTAIT une FOIs la can»

Créée en 1957 au Soudan, la Coupe d’Afrique des nations a connu un développement considérable. Il était une fois la CAN, de Hédi Hamel, Charles Moukory et Boniface Murutampunzi, revient sur sept décennies de rencontres au sommet racontées en textes et en photos pour la première fois par trois journalistes éminemment connaisseurs du football africain.

«Il était une fois la CAN» de Hédi Hamel, Charles Moukory et Boniface Murutampunzi éd. Solar, 19,90 €



cartes cadeaux E-MOTION

E-Motion, pionnier du pilotage automobile sur simulateurs professionnels, propose des cartes cadeaux personnalisées.

Une occasion d’offrir à ses proches (amateur, professionnel ou simple fan), une immersion totale dans l’univers du sport auto. Deux centres parisiens existent : E-Motion Paris (à Bourse) et Alpine Race Lounge by E-Motion (à Opéra).

Cartes cadeaux E-Motion, à partir de 29,90 €

Chaussure running Altra FWD VIA 2

Altra a fait évoluer sa gamme Fwd via avec un nouveau modèle qui s'enrichit de plusieurs nouveautés.

Avec un drop faible de 4 mm et une géométrie rocker (à bascule), elle favorise une transition fluide, efficace et naturelle vers l’avant du pied, pour repousser les limites sur chaque course.

Chausqure de running FWD VIA 2, Altra, 180 €