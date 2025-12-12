Petits colis venus de Chine : voici le montant de la taxe qui sera mise en place en juillet 2026

Les Etats européens se sont entendus ce vendredi pour instaurer une taxe de trois euros sur les petits colis importés dans l’UE. Une mesure, qui vise les paquets chinois, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Lutter contre un afflux de petits colis venus de l'autre côté de la planète. Ce vendredi, les ministres de l’Économie de l’Union européenne ont annoncé la mise en place d’une taxation sur les petits paquets importés. Ainsi, à compter du 1er juillet 2026, chaque colis entrant dans l’UE seront taxés 3 euros.

Cette mesure s'appliquera aux colis en provenance de tous les pays extérieurs à l'UE mais vise surtout à lutter contre le déferlement de produits chinois à bas prix et ne respectant souvent pas les normes européennes, achetés sur des plates-formes asiatiques comme Shein, Temu ou AliExpress.

Quelque 4,6 milliards d'envois d'une valeur inférieure à 150 euros sont entrés sur le marché européen en 2024, soit plus de 145 chaque seconde. Sur ce total, 91% provenaient de Chine.

De la «concurrence déloyale»

Cet afflux de paquets importés sans aucun droit de douane est dénoncé avec plus en plus de vigueur comme une forme de concurrence déloyale par les producteurs et les commerçants européens.

De plus, la masse de colis arrivant dans les aéroports et ports européens est telle que les douaniers sont fréquemment dans l'incapacité de contrôler leur conformité. Difficile dans ces conditions d'intercepter les produits dangereux ou contrefaits avant qu'ils n'arrivent dans les mains des consommateurs.

«L'instauration d'un montant forfaitaire sur les petits colis est une victoire majeure pour l'Union européenne», a salué le ministre français de l'Économie Roland Lescure, qui a porté ce combat à Bruxelles.

🔴 Taxe petit colis : L’instauration d’un montant forfaitaire sur les petits colis est une victoire majeure pour l’Union européenne. L’Europe agit concrètement pour protéger son marché unique, ses consommateurs et sa souveraineté. — Roland Lescure (@rolandlescure.bsky.social) 12 décembre 2025 à 12:52

Une première étape

La mesure ne s'appliquera qu'en juillet, alors que Paris militait pour une entrée en vigueur dès le premier trimestre.

La taxation des petits colis n'est qu'une première étape d'une offensive de l'UE contre l'avalanche de produits chinois qui entrent sur son territoire. Elle devrait s'accompagner de l'instauration à partir de novembre 2026 de frais de traitement sur ces même colis valant moins de 150 euros. Bruxelles a proposé en mai de les fixer à deux euros par paquet.

Cette somme aidera à financer le développement des contrôles, et contribuera selon l'UE, avec la perception des droits de douane, à rééquilibrer les règles du jeu entre les produits européens et la concurrence «made in China». En outre, plusieurs pays membres, comme la France et l'Italie, ont déjà annoncé la mise en place de tels frais de traitement à l'échelle nationale.