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Noël 2025 : de 10 € à 1. 000 €, nos idées cadeaux de toute dernière minute

Vite, il ne reste plus que quelques heures pour trouver le cadeau parfait. [Adobe Stock]
Par Thomas Liard
Publié le - Mis à jour le
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Il ne reste plus que quelques jours pour trouver le cadeau idéal. Voici, en vrac, une pluie d'idées pour trouver la perle rare et faire plaisir. 

Platine vinyle Audio-Technica

Platine vinyle AT-LP70XBT, Audio-Technica, 249 €

Blender Nutribullet Flex

Blender Flex, Nutribullet, 69 €

Sneakers Mizuno Contender Rijksmuseum

Sneakers Contender Rijksmuseum, Mizuno, 140 €

Moniteur 4K AOC AGON Pro AG276UZD

Moniteur 4K AG276UZD, AOC AGON Pro, 849,99 €

Coffret infusions et thés Découverte en habit de fête Les 2 marmottes

Coffret Découverte en habit de fête 12 infusions et 3 thés, Les 2 marmottes, 14,90 €

Liseuse et carnet de note Kindle Scribe

Liseuse et carnet de note Kindle Scribe, 479,99 €

Livre Guinness World Records 2026

Livre Guinness World Records, 29,90 €

Whisky Westland Garryana

L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération

Whisky Garryana, Westland, 155 €

Veste polaire Columbia Arctic Crest

Veste polaire Arctic Crest, Columbia, 160 €

Pèse-personne connectée Renpho Elis Chroma

Pèse-personne connectée Elis Chroma, Renpho, 59,99 €

Un concert ou un événement sportif en VIP à paris La Défense Arena

Une place de concert en espace privilège, Paris La défense arena, tarifs variables selon artiste

«Boogie Nights» en version Blu-ray 4K

Film «Boogie Nights» en version Blu-ray 4K, de Paul Thomas Anderson, éd. Warner Bros, 29,99 €

Lunettes Julbo Vermont Classic

Lunettes Vermont Classic, Julbo, 194,90 €

Coffret St-Germain X Canard Duchêne

Coffret St-Germain X Canard Duchêne, 75 €

Trottinette électrique Pure Escape Pro+

Trottinette électrique Escape Pro+, Pure, 549 €

Coffret Les douceurs de fête de Monbana

Les douceurs de fête, Monbana, 9,95 €

Chiki Bam Collection : coffret de 3 Sauces

Coffret 3 sauces lacto-fermentées piquantes et épicées, Chiki Bam, 29,90 €

«La leçon de piano» en édition ultra-collector Blu-ray 4K

La leçon de piano en édition ultra-collector Blu-ray 4K, de Jane Campion, Éd. Carlotta, 55 €

Bande dessinée hommage «Sur la piste de Blueberry»

Sur la piste de Blueberry, album collectif, éd. Dargaud, 128 pages, 21,50 €

Sneakers Saucony ProGrid Omni 9 Armor

Sneakers ProGrid Omni 9 Armor, Saucony, 180 €

Veste Canada Goose Lodge Black Label

Veste Lodge Black Label, Canada Goose, 795 € 

«La légende de Baahubali» en édition prestige Blu-ray

La légende de Baahubali, de S.S. Rajamouli, éd. Carlotta, 45 €

Machine à café broyeur automatique Delonghi Rivelia

Machine à café broyeur automatique Rivelia, Delonghi, 799 €

Atelier menuiserie Wecandoo

Atelier menuiserie Wecandoo, 110 €

Veste  Wrangler X Filson Denim Work Jacket

Denim Work Jacket, Filson X Wrangler, 365 €

Sneakers Salomon X Carhartt WIP X-ALP

Sneakers Salomon X Carhartt WIP X-ALP, 160 €

Bande dessinée La dernière maison juste avant la forêt

La dernière maison juste avant la forêt, de Djian et Loisel, éd. Rue de Sèvres, 168 pages, 35 €

Vin effervescent French Bloom Le Blanc sans alcool

Vin effervescent sans alcool Le Blanc, French Bloom, 29 €

Livre «Réconciliation», Les mémoires de Juan Carlos

Réconciliation, Juan Carlos Ier d'Espagne, éd. Stock, 512 pages, 26,90 €

Chaussures de running Scott Pursuit Gravel 

Chaussures de running Pursuit Gravel, Scott, 159,90 €

«Journal intime du pancréas» de Peter Hesterhazy 

Journal intime du pancréas, de Peter Hesterhazy, éd. Gallimard, 22,50 €

Veste de ski Fusalp Power

Veste de ski Power, Fusalp, 950 €

Sneakers On Cloud 6

Sneakers Cloud 6, On, 160 €

Livre Pop-Up L'incal

Livre Pop-up L'incal, éd. Les humanoïdes associés, 39 €

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Film «Tron» en édition Blu-ray 4K

Tron en édition Blu-ray 4K , éd. Disney, 24,99 €

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roman «Captive» de margaret Atwood

Roman Captive, de Margaret Atwood, éd. 10/18, 11,50 €

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