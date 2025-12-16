Noël 2025 : de 10 € à 1. 000 €, nos idées cadeaux de toute dernière minute

Il ne reste plus que quelques jours pour trouver le cadeau idéal. Voici, en vrac, une pluie d'idées pour trouver la perle rare et faire plaisir.

Platine vinyle Audio-Technica

Platine vinyle AT-LP70XBT, Audio-Technica, 249 €

Blender Nutribullet Flex

Blender Flex, Nutribullet, 69 €

Sneakers Mizuno Contender Rijksmuseum

Sneakers Contender Rijksmuseum, Mizuno, 140 €

Moniteur 4K AOC AGON Pro AG276UZD

Moniteur 4K AG276UZD, AOC AGON Pro, 849,99 €

Coffret infusions et thés Découverte en habit de fête Les 2 marmottes

Coffret Découverte en habit de fête 12 infusions et 3 thés, Les 2 marmottes, 14,90 €

Liseuse et carnet de note Kindle Scribe

Liseuse et carnet de note Kindle Scribe, 479,99 €

Livre Guinness World Records 2026

Livre Guinness World Records, 29,90 €

Whisky Westland Garryana

L'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération

Whisky Garryana, Westland, 155 €

Veste polaire Columbia Arctic Crest

Veste polaire Arctic Crest, Columbia, 160 €

Pèse-personne connectée Renpho Elis Chroma

Pèse-personne connectée Elis Chroma, Renpho, 59,99 €

Un concert ou un événement sportif en VIP à paris La Défense Arena

Une place de concert en espace privilège, Paris La défense arena, tarifs variables selon artiste

«Boogie Nights» en version Blu-ray 4K

Film «Boogie Nights» en version Blu-ray 4K, de Paul Thomas Anderson, éd. Warner Bros, 29,99 €

Lunettes Julbo Vermont Classic

Lunettes Vermont Classic, Julbo, 194,90 €

Coffret St-Germain X Canard Duchêne

Coffret St-Germain X Canard Duchêne, 75 €

Trottinette électrique Pure Escape Pro+

Trottinette électrique Escape Pro+, Pure, 549 €

Coffret Les douceurs de fête de Monbana

Les douceurs de fête, Monbana, 9,95 €

Chiki Bam Collection : coffret de 3 Sauces

Coffret 3 sauces lacto-fermentées piquantes et épicées, Chiki Bam, 29,90 €

«La leçon de piano» en édition ultra-collector Blu-ray 4K

La leçon de piano en édition ultra-collector Blu-ray 4K, de Jane Campion, Éd. Carlotta, 55 €

Bande dessinée hommage «Sur la piste de Blueberry»

Sur la piste de Blueberry, album collectif, éd. Dargaud, 128 pages, 21,50 €

Sneakers Saucony ProGrid Omni 9 Armor

Sneakers ProGrid Omni 9 Armor, Saucony, 180 €

Veste Canada Goose Lodge Black Label

Veste Lodge Black Label, Canada Goose, 795 €

«La légende de Baahubali» en édition prestige Blu-ray

La légende de Baahubali, de S.S. Rajamouli, éd. Carlotta, 45 €

Machine à café broyeur automatique Delonghi Rivelia

Machine à café broyeur automatique Rivelia, Delonghi, 799 €

Atelier menuiserie Wecandoo

Atelier menuiserie Wecandoo, 110 €

Veste Wrangler X Filson Denim Work Jacket

Denim Work Jacket, Filson X Wrangler, 365 €

Sneakers Salomon X Carhartt WIP X-ALP

Sneakers Salomon X Carhartt WIP X-ALP, 160 €

Bande dessinée La dernière maison juste avant la forêt

La dernière maison juste avant la forêt, de Djian et Loisel, éd. Rue de Sèvres, 168 pages, 35 €

Vin effervescent French Bloom Le Blanc sans alcool

Vin effervescent sans alcool Le Blanc, French Bloom, 29 €

Livre «Réconciliation», Les mémoires de Juan Carlos

Réconciliation, Juan Carlos Ier d'Espagne, éd. Stock, 512 pages, 26,90 €

Chaussures de running Scott Pursuit Gravel

Chaussures de running Pursuit Gravel, Scott, 159,90 €

«Journal intime du pancréas» de Peter Hesterhazy

Journal intime du pancréas, de Peter Hesterhazy, éd. Gallimard, 22,50 €

Veste de ski Fusalp Power

Veste de ski Power, Fusalp, 950 €

Sneakers On Cloud 6

Sneakers Cloud 6, On, 160 €

Livre Pop-Up L'incal

Livre Pop-up L'incal, éd. Les humanoïdes associés, 39 €

Film «Tron» en édition Blu-ray 4K

Tron en édition Blu-ray 4K , éd. Disney, 24,99 €

roman «Captive» de margaret Atwood

Roman Captive, de Margaret Atwood, éd. 10/18, 11,50 €