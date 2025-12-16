Noël 2025 : de 10 € à 1. 000 €, nos idées cadeaux de toute dernière minute

Il ne reste plus que quelques jours pour trouver le cadeau idéal. Voici, en vrac, une pluie d'idées pour trouver la perle rare et faire plaisir.
Platine vinyle Audio-Technica
Platine vinyle AT-LP70XBT, Audio-Technica, 249 €
Blender Nutribullet Flex
Blender Flex, Nutribullet, 69 €
Sneakers Mizuno Contender Rijksmuseum
Sneakers Contender Rijksmuseum, Mizuno, 140 €
Moniteur 4K AOC AGON Pro AG276UZD
Moniteur 4K AG276UZD, AOC AGON Pro, 849,99 €
Coffret infusions et thés Découverte en habit de fête Les 2 marmottes
Coffret Découverte en habit de fête 12 infusions et 3 thés, Les 2 marmottes, 14,90 €
Liseuse et carnet de note Kindle Scribe
Liseuse et carnet de note Kindle Scribe, 479,99 €
Livre Guinness World Records 2026
Livre Guinness World Records, 29,90 €
Whisky Westland Garryana
Whisky Garryana, Westland, 155 €
Veste polaire Columbia Arctic Crest
Veste polaire Arctic Crest, Columbia, 160 €
Pèse-personne connectée Renpho Elis Chroma
Pèse-personne connectée Elis Chroma, Renpho, 59,99 €
Un concert ou un événement sportif en VIP à paris La Défense Arena
Une place de concert en espace privilège, Paris La défense arena, tarifs variables selon artiste
«Boogie Nights» en version Blu-ray 4K
Film «Boogie Nights» en version Blu-ray 4K, de Paul Thomas Anderson, éd. Warner Bros, 29,99 €
Lunettes Julbo Vermont Classic
Lunettes Vermont Classic, Julbo, 194,90 €
Coffret St-Germain X Canard Duchêne
Coffret St-Germain X Canard Duchêne, 75 €
Trottinette électrique Pure Escape Pro+
Trottinette électrique Escape Pro+, Pure, 549 €
Coffret Les douceurs de fête de Monbana
Les douceurs de fête, Monbana, 9,95 €
Chiki Bam Collection : coffret de 3 Sauces
Coffret 3 sauces lacto-fermentées piquantes et épicées, Chiki Bam, 29,90 €
«La leçon de piano» en édition ultra-collector Blu-ray 4K
La leçon de piano en édition ultra-collector Blu-ray 4K, de Jane Campion, Éd. Carlotta, 55 €
Bande dessinée hommage «Sur la piste de Blueberry»
Sur la piste de Blueberry, album collectif, éd. Dargaud, 128 pages, 21,50 €
Sneakers Saucony ProGrid Omni 9 Armor
Sneakers ProGrid Omni 9 Armor, Saucony, 180 €
Veste Canada Goose Lodge Black Label
Veste Lodge Black Label, Canada Goose, 795 €
«La légende de Baahubali» en édition prestige Blu-ray
La légende de Baahubali, de S.S. Rajamouli, éd. Carlotta, 45 €
Machine à café broyeur automatique Delonghi Rivelia
Machine à café broyeur automatique Rivelia, Delonghi, 799 €
Atelier menuiserie Wecandoo
Atelier menuiserie Wecandoo, 110 €
Veste Wrangler X Filson Denim Work Jacket
Denim Work Jacket, Filson X Wrangler, 365 €
Sneakers Salomon X Carhartt WIP X-ALP
Sneakers Salomon X Carhartt WIP X-ALP, 160 €
Bande dessinée La dernière maison juste avant la forêt
La dernière maison juste avant la forêt, de Djian et Loisel, éd. Rue de Sèvres, 168 pages, 35 €
Vin effervescent French Bloom Le Blanc sans alcool
Vin effervescent sans alcool Le Blanc, French Bloom, 29 €
Livre «Réconciliation», Les mémoires de Juan Carlos
Réconciliation, Juan Carlos Ier d'Espagne, éd. Stock, 512 pages, 26,90 €
Chaussures de running Scott Pursuit Gravel
Chaussures de running Pursuit Gravel, Scott, 159,90 €
«Journal intime du pancréas» de Peter Hesterhazy
Journal intime du pancréas, de Peter Hesterhazy, éd. Gallimard, 22,50 €
Veste de ski Fusalp Power
Veste de ski Power, Fusalp, 950 €
Sneakers On Cloud 6
Sneakers Cloud 6, On, 160 €
Livre Pop-Up L'incal
Livre Pop-up L'incal, éd. Les humanoïdes associés, 39 €
Film «Tron» en édition Blu-ray 4K
Tron en édition Blu-ray 4K , éd. Disney, 24,99 €
roman «Captive» de margaret Atwood
Roman Captive, de Margaret Atwood, éd. 10/18, 11,50 €