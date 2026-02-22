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Assurance auto : voici comment il est possible de payer moins cher 

Changer de formule d'assurance peut parfois s'avérer intéressant. [©Kostiantyn/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Obligatoire pour tous les automobilistes en France, l'assurance auto représente un coût qui n'est pas négligeable chaque mois. Cependant, il existe une méthode pour la payer moins cher.

Une nouvelle hausse qui fait mal au portefeuille. D'après un baromètre publié par le site d'assurance Assurland.com, le coût de l'assurance automobile va augmenter, en moyenne, de 8% en 2026. Face à cette augmentation, qui représente un bond de 36% depuis 2010, de nombreux conducteurs cherchent à réduire les coûts, tout en continuant d'être protégés en cas d'accident.

Il existe cependant une pratique très simple pour espérer faire des économies : faire jouer la concurrence. Interrogé par nos confrères du Parisien, Pierre Chasseray, délégué général de 40 Millions d’automobilistes, a expliqué que «la fidélité ne paie pas» en assurance.

De son côté, Olivier Moustacakis, cofondateur d'Assurland.com, estime que le fait de faire jouer la concurrence peut faire gagner jusqu'à 30% d'économies sur le coût annuel de l'assurance auto.

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L'une des autres solutions consiste à changer de formule d'assurance, en prenant une formule moins protectrice en fonction du kilométrage et de l'ancienneté du véhicule, plus particulièrement s'il n'est plus côté à l'Argus.

ÉconomieassurancesconsommationAutomobile

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