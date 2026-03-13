Taxe sur les petits colis : comment la Chine arrive-t-elle à les détourner ?

Depuis le 1er mars, les petits colis livrés par des plates-formes chinoises sont soumis à une taxe de 2 euros par produit commandé. Une mesure dissuasive, que la Chine arrive à déjouer facilement.

À peine entrée en vigueur, et déjà contournée. La taxe de deux euros sur les petits colis importés d'Asie par les géants du e-commerce comme Shein et Temu, y échappent et débarquent désormais dans les aéroports du Bénélux.

Depuis le début du mois, les avions cargo chinois ont déserté l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À la place, ces avions remplis de colis, atterrissent aux Pays-Bas, en Belgique ou encore au Luxembourg. Ils finissent désormais leur transite vers la France par la route, dans des camions.

Le Groupe ADP (Aéroports de Paris), a déjà constaté la perte d'un tiers de son trafic total de fret. Les déclarations douanières de petits colis à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont également chutées de 92% dès le trois mars par rapport à la moyenne du nombre de déclaration quotidiennes en 2025.

Concrètement, cela représente une cinquantaine de vols cargo hebdomadaires en moins pour l'aéroport. Une baisse qui a des conséquences immédiates pour les employés de la zone cargo de Roissy. Certains ont déjà perdu leur travail, en raison de cette perte d'activité.

Vers une réglementation européenne ?

Facilement contournée, cette taxe doit s'étendre à toute l'Union européenne à partir du 1er juillet 2026. Mais dans les faits, cette extension de la réglementation ne changera pas grand chose. Les plates-formes chinoises s'organisent et implantent en Europe d'immenses entrepôts. L'enseigne de fast-fashion Shein, vient par exemple d'ouvrir un entrepôt en Pologne de 740.000 m2.

Grâce à cette méthode, les géants asiatiques pourront approvisionner par bateau leurs entrepôts en évitant l'envoi des commandes par avion. Les colis seront ensuite expédiés directement depuis l'Europe, contournant donc cette taxe.