Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Taxe sur les petits colis : comment la Chine arrive-t-elle à les détourner ?

Le Groupe ADP (Aéroports de Paris), a déjà constaté la perte d'un tiers de son trafic total de fret. [JULIE SEBADELHA / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Depuis le 1er mars, les petits colis livrés par des plates-formes chinoises sont soumis à une taxe de 2 euros par produit commandé. Une mesure dissuasive, que la Chine arrive à déjouer facilement. 

À peine entrée en vigueur, et déjà contournée. La taxe de deux euros sur les petits colis importés d'Asie par les géants du e-commerce comme Shein et Temu, y échappent et débarquent désormais dans les aéroports du Bénélux. 

Depuis le début du mois, les avions cargo chinois ont déserté l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À la place, ces avions remplis de colis, atterrissent aux Pays-Bas, en Belgique ou encore au Luxembourg. Ils finissent désormais leur transite vers la France par la route, dans des camions. 

Le Groupe ADP (Aéroports de Paris), a déjà constaté la perte d'un tiers de son trafic total de fret. Les déclarations douanières de petits colis à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont également chutées de 92% dès le trois mars par rapport à la moyenne du nombre de déclaration quotidiennes en 2025. 

Concrètement, cela représente une cinquantaine de vols cargo hebdomadaires en moins pour l'aéroport. Une baisse qui a des conséquences immédiates pour les employés de la zone cargo de Roissy. Certains ont déjà perdu leur travail, en raison de cette perte d'activité. 

Vers une réglementation européenne ? 

Facilement contournée, cette taxe doit s'étendre à toute l'Union européenne à partir du 1er juillet 2026. Mais dans les faits, cette extension de la réglementation ne changera pas grand chose. Les plates-formes chinoises s'organisent et implantent en Europe d'immenses entrepôts. L'enseigne de fast-fashion Shein, vient par exemple d'ouvrir un entrepôt en Pologne de 740.000 m2. 

Sur le même sujet Joybuy : quelle est cette plate-forme chinoise qui souhaite concurrencer Amazon ? Lire

Grâce à cette méthode, les géants asiatiques pourront approvisionner par bateau leurs entrepôts en évitant l'envoi des commandes par avion. Les colis seront ensuite expédiés directement depuis l'Europe, contournant donc cette taxe. 

ChineTaxeDouanesAéroports de Paris

À suivre aussi

Espionnage : le FBI mène un vaste coup de filet contre des sites chinois suspectés de recruter des hauts fonctionnaires américains
IA : la Chine lance le premier centre de données sous-marin alimenté par énergie éolienne
«Une amitié invincible» : Xi Jinping loue les liens de Pékin avec la Corée du Nord

Ailleurs sur le web

Dernières actualités