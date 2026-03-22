Guerre en Iran : quels sont les impacts possibles sur votre épargne ? 

Qui dit guerre, dit souvent inflation et incertitude sur les marchés financiers. Si pour le moment les Français sont relativement épargnés, qu'en sera-t-il dans les mois à venir, si jamais le conflit en Iran venait à perdurer ?

Voilà plus de trois semaines que la guerre en Iran a commencé et les conséquences se font déjà sentir dans le porte-monnaie des Français. En cause notamment, le blocage du détroit d’Ormuz qui induit une augmentation du prix des carburants.

Toutefois, en dehors du prix à la pompe, les Français ne sont, pour le moment, pas trop impactés par le conflit. Mais cela pourrait changer dans les semaines à venir. En effet, comme en 2022 au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ou en 2020 lors de la crise du Covid-19, une inflation plus globale est à craindre. Et dans ce cas, elle affecterait notamment les épargnes des Français, plus gros épargnants européens, rappelons-le.

Les intérêts du livret A dans le viseur

Épargne réglementée la plus répandue, le livret A connait une chute continue de ses taux d’intérêt depuis plus d’un an. Alors qu’il avait encore un rendement de 3 % début 2025, voilà qu’il a chuté à 1,5 % au 1er février 2026.

Rappelons que le taux de rendement est calculé en fonction de l’inflation des 6 derniers mois et des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). Or, ces deux indicateurs n'ont eu de cesse de baisser depuis 2024.

Mais qu’en est-il pour l’avenir proche ? Dans les six prochains mois, les taux d’intérêt du livret A ne devraient pas bouger. Cependant, l’évolution de l’inflation, 0,3 % en janvier puis 1 % en février, ainsi que le taux interbancaire €STER servant de référence pour le calcul du Livret A, seront déterminants d’ici à la prochaine révision prévue le 1er août.

Ainsi, si le gouvernement français décide d’appliquer à l'été prochain la formule stricte de calcul du taux du livret A, son taux pourrait légèrement augmenter ou rester stable. En revanche, le gouvernement pourrait aussi estimer que la conjoncture reste maîtrisée, notamment si l’inflation est faible, et décider de maintenir le taux en l’état. Dans les deux cas, pas de quoi paniquer.

L’assurance-vie, un placement risqué ?

«Les fonds euros de l'assurance-vie reposent principalement sur des obligations (c'est-à-dire des prêts à des États ou des entreprises). Ils dépendent donc des taux obligataires, lesquels sont déterminés par les banques centrales. Et sont susceptibles d'augmenter avec une éventuelle inflation», a rappelé à nos confrères de BFM RMC Conso l’économiste Philippe Crevel.

En soi, ce que vous placez dans une assurance-vie est donc relativement protégé. Toutefois, l’économiste a également rappelé qu’une partie des fonds placés, environ 10 à 20 %, est réinvestie dans des poches de diversification destinées à «booster» le rendement, notamment dans des actions, qui comportent un certain risque.

À cela s’ajoute le fait que certains épargnants constituent leur assurance-vie via des «unités de compte», c’est-à-dire des actifs financiers, eux aussi soumis à risque.

Ainsi, pour avoir une idée concrète des conséquences de la guerre en Iran sur les rendements des assurances-vie, il faut donc s’intéresser au marché des actions, beaucoup plus volatile.

L’incertitude domine du côté des marchés financiers

Sur les marchés financiers, on distingue de manière simplifiée deux grandes catégories de placements : les produits de taux (obligations, livrets) et les actions. En période de tension, comme lors d’un conflit, ou d’incertitude politique, les investisseurs ont tendance à se détourner des actions pour protéger leur capital. Cette fuite peut alors provoquer une chute des Bourses.

Depuis le 28 février dernier et le début du conflit en Iran, la plupart des principaux indices boursiers mondiaux ont enregistré des baisses notables, en particulier en Europe et en Asie. Toutefois, rien de comparable à ceux observés lors de la grande crise boursière de 2020, causée par la pandémie de Covid‑19, qui avait entraîné des chutes de plus de 30 % sur de nombreux marchés.

En résumé, la situation n’est, pour le moment, pas jugée trop préoccupante. Tout dépendra donc de la durée et de l’issue de la guerre en Iran, qui auront un impact direct sur l’inflation mondiale et les marchés financiers.