«C'est ma limite» : Steven Spielberg a une demande très spécifique concernant l'usage de l'IA à Hollywood

Invité du podcast IMO animé par Michelle Obama et Craig Robinson, Steven Spielberg s’est exprimé à propos de l’intelligence artificielle, et de la manière dont elle peut être utile à Hollywood.

Une parole d’autorité. Alors qu’il prépare son retour en salles avec «Disclosure Day», dont la sortie est attendue le 10 juin prochain en France, Steven Spielberg a été invité à prendre la parole au micro du podcast IMO animé par Michelle Obama et Craig Robinson sur divers sujets, dont la place de l’intelligence artificielle à Hollywood.

Le réalisateur se montre tout à fait enthousiaste sur les possibilités offertes par cette technologie à l’échelle de l’humanité si elle est utilisée, par exemple, «pour trouver des solutions à des problèmes médicaux». Steven Spielberg se montre beaucoup plus perplexe concernant la capacité de l’intelligence artificielle à se substituer à l’être humain pour ce qui concerne la créativité.

Un substitut de l'âme

«Ce que je n’aime pas avec l’IA, c’est quand elle prend la place de quelqu’un ou qu’une chaise reste vide à la table des scénaristes», a-t-il indiqué. «Je ne suis pas prêt à me substituer à quelqu’un, vous savez, parce que je ne crois pas vraiment à la conscience. Je ne crois pas qu’il existe un substitut à l’âme. Je ne pense pas qu’un tel algorithme puisse être inventé… Un ordinateur qui pense ressentir plus de choses que nous est contraire à l’éducation que j’ai reçue et à la façon dont j’exercerai mon métier de producteur et de réalisateur à l’avenir», ajoute le metteur en scène.

Steven Spielberg pense toutefois que l’IA peut avoir son utilité à Hollywood, en facilitant par exemple l’identification des lieux de tournage. Mais en aucun cas il n’accepte que celle-ci puisse lui dicter la manière de faire un film.

«Ne me dites pas comment écrire les dialogues de ce personnage. Ne me dites pas où placer la caméra. Et ne me dites pas non plus à quoi doit ressembler le décor, à moins que l'IA ne soit qu'un outil parmi d'autres dans la vaste palette du chef décorateur», a-t-il insisté. «Utilisez l'IA comme un outil, mais ne la considérez pas comme le dernier mot en matière de création. C'est ma limite», a-t-il conclu.