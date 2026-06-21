Voici les dates de versement de votre pension de retraite en juillet

Les dates de versement des pensions de retraite varient selon votre régime. Voici le calendrier détaillé pour juillet afin d'éviter le stress inutile.

Retraite de base, complémentaire, fonction publique ou régime agricole : les dates de versement des pensions ne sont pas les mêmes selon votre régime mais aussi selon les mois. Voici le calendrier détaillé de ce mois de juillet pour vous éviter de regarder votre compte bancaire tous les jours. Attention : la date annoncée correspond au jour du départ du virement. Le crédit peut apparaître avec un léger décalage de 24 à 48 heures selon votre banque.

1er, 9 ou fin juillet

La Cnav et Carsat versent la retraite de base le 9 du mois aux ex-salariés du privé. À noter que c'est à terme échu, c'est-à-dire que la pension correspond au mois écoulé, ici juin. C'est exactement le même système pour les anciens exploitants et salariés agricoles affiliés à la MSA.

La retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco, qui s'ajoute à la retraite de base, n'est pas versée en même temps. Elle est versée d'avance le premier du mois, c'est-à-dire que le mercredi 1er juillet, vous toucherez donc la pension du mois de juillet.

En revanche, pour les ex-fonctionnaires d'État et de la fonction publique territoriale et hospitalière, le virement aura lieu fin juillet pour le mois écoulé. La CNRACL effectuera le versement le 29 tandis que le Service des retraites de l'État le fera le 30 du mois en cours.