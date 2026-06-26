Climatisation : qu'est-ce que le mode «Dry» qui peut réduire la facture d'électricité de 30% et quand faut-il l'activer ?

Si les systèmes de climatisation sont aussi bien connus pour leurs effets rafraîchissant que financiers, il existe une technique méconnue permettant d'économiser plusieurs euros sur la facture d'électricité.

Les systèmes de climatisation soulagent de nombreux Français en cette période caniculaire. On ne peut pas en dire autant pour le porte-monnaie. Ces installations représentent un véritable coût, à la fois lors de l'achat (il faut compter entre 400 à 2.000 euros) et sur la facture d'électricité. Il existe pourtant une méthode souvent méconnue permettant de faire d'importantes économies.

Il suffit simplement d'enclencher le mode dry du climatiseur ou l'option «déshumidificateur». Le mode est visible grâce au bouton «goutte d'eau». Cette action peut soulager de 30 à 50% les factures.

Ce mode est dédié à la réduction de l'humidité d'une pièce, révèle le site espagnol Ok Diairo. L'humidité accentue les sensations de chaleur : la réduire aide donc à rendre l'environnement plus supportable, sans pour autant être contraint de baisser les températures.

plusieurs avantages

À la différence de la méthode traditionnelle de refroidissement, le mode Dry tourne de manière plus intermittente, grâce au ventilateur à basse vitesse. Le compresseur ne tourne pas en permanence et ne s'active qu'en cas de nécessité pour condenser l'humidité, réduisant sa consommation énergétique et par conséquent, son coût. Cette fonction permet donc au ventilateur de tourner moins longtemps et moins fort.

Outre son avantage sur les factures, cette option, permet également d'augmenter la qualité de vie du climatiseur. Comme il n'est pas activé à forte puissance tout le temps, il s'use moins.