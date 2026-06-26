Euro : pourquoi les futurs billets seront-ils fabriqués avec du coton bio ?

La Banque de France imprime chaque année 2,5 milliards de billets. Dorénavant, ils seront fabriqués à base de coton bio. Un choix qui n'a pas été fait sans raison.

Des billets de banque plus écoresponsables, c’est le souhait de la Banque de France. Principal imprimeur de billets de l’Eurosystème, l’organisme a présenté plusieurs leviers pour y parvenir. L’objectif fixé est une réduction de 25% de l’empreinte carbone de ses billets d’ici à 2028.

D’abord, les titres seront fabriqués intégralement en coton bio, car son empreinte carbone est réduite de moitié. La Banque centrale européenne l’impose déjà sur les billets en euros depuis 2025. Aussi, l’institution française explore d’autres pistes de fabrication, comme «le chanvre, le bois et le lin», explique son secrétaire général adjoint Bertrand Peyret lors d’une conférence de presse.

Une modernisation de sa papeterie

Ensuite, la Banque de France veut activer un autre levier : la consommation d’eau de sa papeterie. Celle-ci a été «divisée par trois en 20 ans». L’institution veut aussi «moderniser ses équipements» et rassembler ses deux sites de production – imprimerie et papeterie – à Vic-le -Comte (63). Elle a mené un travail local préalable afin de préserver la nature environnante. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année, pour une mise en production en 2028.

Chaque année, la Banque de France imprime 2,5 milliards de billets pour une vingtaine d’autres pays dans le monde. Même si en 2024, pour la première fois, les Français ont plus utilisé leur carte bancaire que des espèces pour leurs transactions, la production de billets par l’institution devrait encore augmenter dans les années à venir.