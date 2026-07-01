Pourquoi de simples logos Volkswagen attirent-t-ils de plus en plus les voleurs ?

Les logos Volkswagen qui ornent l’avant des voitures du constructeur font l’objet de vols. Derrière l’emblème se trouve en effet un petit boîtier électronique d’une grande valeur.

C’est un accessoire dont les fonctions sont bien moins anodines qu’il n’y paraît. Tout amateur de bolides a pu le remarquer : le constructeur allemand Volkswagen a coutume d’affubler ses modèles de son logo, ce petit emblème circulaire orné des lettres «VW», généralement situé à l’avant de la calandre. Depuis plusieurs années, cet accessoire est pourtant devenu la cible des malfaiteurs, au plus grand dam des automobilistes.

Il faut dire que ce petit logo remplit bien plus que des considérations esthétiques. Derrière ce cercle de plastique ou de chrome se cache, en effet, un boîtier électronique d’une importance capitale. Pour cause, ce petit bloc est indispensable au fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif et du système de freinage d’urgence.

Une facture corsée

Sans ce boîtier, les véhicules vandalisés se trouvent ainsi privés de leurs fonctionnalités électroniques. Message d’erreur sur le tableau de bord, régulateur qui refuse de s’enclencher, limiteur indisponible… Pour réparer le tout, les automobilistes lésés sont forcés de mettre la main au portefeuille, la facture pouvant grimper jusqu’à 2.000 euros, selon les modèles.

«J'ai contacté mon concessionnaire Volkswagen pour obtenir un devis pour le remplacement du boîtier et le recalibrage de la voiture. On m'a annoncé un prix de 1 100 £, dont 240 £ pour le seul logo Volkswagen», a ainsi témoigné l’une des victimes de ces vols auprès du Guardian.

Les clients pointent un défaut de conception

Autant de désagréments qui découlent du vol d’un simple accessoire à portée de main des voleurs les moins aguerris. Loin d’être protégé, ce boîtier électronique peut être dérobé en un claquement de doigts à l’aide d’un simple tournevis plat glissé sous l’emblème. Aussi, les clients de la marque Volkswagen dénoncent depuis plusieurs années ce qu’ils jugent être un défaut de conception.

Le constructeur allemand affirme, de son côté, que chaque boîtier électronique en activité est codé pour un véhicule unique. De quoi les rendre totalement inutilisables sur un autre véhicule. En théorie, du moins. Malgré cette sécurité, les boîtiers volés pullulent sur les plates-formes de seconde main ou sur le marché parallèle, certains mécaniciens arrivant avec aisance à les reprogrammer.

Volkswagen a finalement répondu à la grogne avec un geste commercial, en mettant en place des aides financières visant à réduire la facture des particuliers qui cherchent à remplacer leur boîtier volé, comme le rappelle le magazine franco-allemand Auto Plus. Une aide bienvenue qui n’empêchera pas les intéressés de débourser tout de même quelques centaines d’euros.