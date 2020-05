DIRECT Coronavirus : 26.754 morts au Brésil, nouvel épicentre de la pandémie

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.662 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée. Edouard Philippe a présenté ce jeudi l'acte II du déconfinement.

06h12

Le Brésil, considéré comme l'épicentre de la pandémie du coronavirus, a enregistré jeudi plus de 1.000 morts et un record national d'infections sur les dernières 24 heures.

Quelque 26.417 nouvelles contaminations ont été répertoriées, pour un total de 438.238, selon le ministère de la Santé du deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les Etats-Unis (plus d'1,7 million).

Le Brésil a connu jeudi son troisième pire bilan quotidien en termes de décès, avec 1.156 morts, pour un total de 26.754.

06h08

Les Etats-Unis ont recensé jeudi 1.297 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20H30 jeudi (00H30 GMT vendredi).

Cela porte à 101.573 le nombre total de morts déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie, la barre symbolique des 100.000 morts ayant été franchie la veille.

5h02

Les diabétiques de type 2, âgés de plus de 75 ans et souffrant de complications liées à leur maladie risquent davantage de souffrir de forme sévère de Covid-19, selon une étude publiée vendredi.

On savait jusqu'à présent que le diabète était un des facteurs aggravants face au virus SARS-CoV-2: un diabétique a plus de risque de souffrir d'une forme sévère de la maladie et d'en mourir, tout comme les obèses, ceux souffrant d'hypertension ou les personnes âgées.

Mais aucune étude ne s'était penchée jusqu'à présent sur les détails, pour savoir quels types de diabétiques souffraient de forme grave de Covid.

Une première étude publiée dans la revue spécialisée Diabetologia, a passé en revue les caractéristiques de 1.317 diabétiques ayant souffert d'une forme grave de Covid et admis à l'hôpital en France entre le 10 et le 31 mars.