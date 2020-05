DIRECT Coronavirus : le Brésil devient le 5e pays avec le plus de morts

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.714 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

06h12

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou se trouve en quarantaine après avoir été en contact avec une fonctionnaire qui a été testée positive au coronavirus.

02h40

Les Etats-Unis ont recensé 1.225 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20H30 vendredi (00H30 GMT samedi).

Cela porte à plus de 102.000 le nombre total de morts déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie.

01h24

Le Brésil est devenu vendredi le cinquième pays ayant enregistré le plus de décès du coronavirus, avec 27.878 morts selon le ministère de la Santé, devançant l'Espagne.

Le géant sud-américain a connu une nouvelle journée à plus d'un millier de morts (1.124 en 24 heures), et un nombre record de contaminations, avec 26.928 en une journée, ce qui porte le total à 465.166 depuis le début de la pandémie.

Les quatre pays officiellement les plus endeuillés sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, un pays que le Brésil pourrait rapidement dépasser puisqu'il compte environ mille morts de plus.

00h40

Les restaurants et salons de coiffure de Los Angeles, principal foyer de Covid-19 en Californie, ont été autorisés vendredi à rouvrir à condition de mettre en oeuvre des mesures sanitaires.

00h30

Un médicament, l'anakinra, initialement destiné à des maladies rhumatismales, donne des résultats "encourageants" pour les formes graves de la maladie Covid-19 en réduisant le risque de décès et le besoin d'être mis sous respirateur en réanimation, selon une étude française qui offre une lueur d'espoir.