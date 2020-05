DIRECT Coronavirus : 960 décès recensés aux Etats-Unis en 24h, soit 103.758 morts au total

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.771 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

Le Brésil, où la pandémie de coronavirus est en pleine expansion, est désormais, avec près de 29.000 morts, le quatrième pays en termes de décès, au moment où le nombre des contaminations enregistrées dans le monde vient de dépasser les six millions.

Alors que l'Amérique latine est devenue le principal terrain de progression de la maladie et que les Etats-Unis continuent d'avoir des bilans quotidiens lourds, l'heure est à la levée progressive des mesures de restriction en Europe mais aussi en Inde. Le Covid-19 a fait plus de 366.000 morts à travers le monde, dont près de la moitié sur le continent européen, où environ deux millions de personnes atteintes ont été recensées.

"Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous faisions et comme nous le faisions. Non, tout sera différent", a déclaré le pape François dans un message vidéo à l'occasion de la fête de la Pentecôte.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus lourdement touché par la pandémie, avec 1.769.776 cas et 103.758 décès. Mais c'est désormais en Amérique latine que le virus progresse le plus rapidement, en particulier au Brésil. Pays de 210 millions d'habitants, le géant sud-américain est devenu samedi le quatrième pays en termes de décès liés au coronavirus, avec 28.834 morts selon les données du ministère de la Santé.

Le ministère a recensé 956 décès supplémentaires en 24 heures et un nouveau record quotidien du nombre de personnes contaminées (26.928), ce qui porte le total à 465.166 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le Brésil est ainsi au quatrième rang en termes de décès, après les Etats-Unis, le Royaume-Uni (38.376 morts) et l'Italie (33.340 morts) et devant la France 28.711 morts), selon le comptage de l'AFP.

Les États-Unis ont enregistré samedi 960 décès supplémentaires du coronavirus, ce qui porte à 103.758 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie, selon un décompte tenu par l'université Johns Hopkins. Le pays a recensé 1.769.776 cas de contaminations, bien plus que tout autre pays, a indiqué l'université dans la soirée.