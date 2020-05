Clint Eastwood : le mythique acteur fête ses 90 ans

Une des dernières légendes d'Hollywood. Clint Eastwood, né le 31 mai 1930 à San Francisco, fête aujourd'hui ses 90 ans, et il n'a pas l'intention de prendre sa retraite.

Ses interprétations de l’homme sans nom chez Sergio Leone et de l’inspecteur Harry en ont fait un des acteurs les plus adulés du cinéma hollywoodien, et les hommages pleuvent littéralement, sur les réseaux sociaux.

L'immense Clint Eastwood fête aujourd'hui ses 90 ans.





Lequel de ses films vous a le plus marqué ? pic.twitter.com/1hHC3I2H1w — Premierefr (@PremiereFR) May 31, 2020

Aujourd’hui, on fête les 90 ans d’une légende absolue : Clint Eastwood ❤️



Plus de 50 ans de carrière, en tant qu’acteur, réalisateur et producteur.. Une filmographie inoubliable qui a traversé les âges, de Rawhide jusqu’à Richard Jewell ! pic.twitter.com/CNtuznrt69 — Le 7ème art (@Aestheti1Movies) May 31, 2020

Clint Eastwood n’est pas un acteur, il n’est pas un réalisateur non plus. D’un charisme hors norme et d’un talent qui n’est plus à prouver, Clint est tout simplement devenu une légende. 🎬





90 ans aujourd'hui 🔥 🔥 pic.twitter.com/brkN5KmmiN — Rockyrama Crüe 🎟 (@Rockyramacrue) May 31, 2020

Devenu aussi cinéaste dès le début des années 1970, l'acteur n’a eu de cesse de se démarquer, avec succès, de cette image de héros solitaire et taciturne, en dévoilant un romantisme inédit.

Un conte américain

Son parcours est à l'image du rêve américain. L’histoire d’un monde qui se divise en deux catégories : ceux qui ont une gueule et ceux qui rament. Clint Eastwood, obscur gamin de l’Ouest, avait de fortes chances de finir dans la seconde. Son physique atypique lui a permis d’entrer dans cette carrière où se jouerait son destin.

Né en 1930, alors que les Etats-Unis traversaient la plus grave crise économique de leur Histoire, le jeune Clinton Jr, s’il n'a pas tout à fait goûté aux raisins de la colère, a eu une enfance difficile, ballottée de ville en ville, suivant les boulots que décrochait son père. Une instabilité chronique qui a en partie créé ce caractère solitaire et taciturne dont il a su tirer parti.

À 18 ans, Clint Eastwood ne songeait qu’aux filles et aux voitures. Il a eu la chance d’échapper à la guerre de Corée, comme ensuite à celle du Vietnam. Etrange destinée pour un homme qui filmera par la suite si bien la guerre : il ne l'a pourtant connue que grâce aux récits de ses camarades. Quoi qu’il en soit, après quelques années folles, Clint Eastwood a fini par être repéré aux abords des studios d’Hollywood, où il traînait sa grande carcasse.

Des débuts de carrière difficiles

Les récits de cette première entrée dans le monde du cinéma divergent, mais peu importe : il est à peu près établi que c'est justement sa très haute taille (1,95 m) et sa prestance qui ont fait forte impression sur les réalisateurs et les producteurs. Eastwood a alors débuté avec d’innombrables petits rôles. Dix fois, cent fois, il a eu envie de jeter l’éponge. En 1955, il apparaît notamment dans deux séries Z de Jack Arnold : La Revanche de la créature et Tarantula.

En 1956, dans La VRP de choc, il a enfin obtenu son premier rôle crédité au générique. Dans ce film d’Arthur Lubin, le premier réalisateur à avoir remarqué son physique, Clint Eastwood (au côté de Ginger Rogers) interprète un officier qui recrute pour la brigade des Rough Riders. Il était alors âgé de 26 ans, et Hollywood ne s’était toujours pas donné à lui.

un Charismatique indéniable

Puis le miracle a enfin opéré : une série, Rawhide, l'a propulsé vers le haut de l’affiche, où il interprète - évidemment - un cow-boy.

En 1964, autre date clé. Clint Eastwood est choisi pour jouer le rôle de «l’homme sans nom», dans un film réalisé par un Italien alors inconnu, Sergio Leone. Il devient alors, sans le savoir, le héros magnifique, froid et dépourvu de scrupules de Pour une poignée de dollars.

Contre toute attente, le succès de ce western spaghetti a été immense, aux Etats-Unis comme en Italie. Deux volets suivront, Pour quelques dollars de plus et Le bon, la brute et le truand. Glacial, mutique, doté d’un charisme inouï, Eastwood est devenu une icône.

Après ce tour de force, il est même rapidement devenu l’un des acteurs les mieux payés du monde, mais Eastwood était aussi quelque peu désemparé. Star internationale, il n’avait plus de projet en cours, quand on lui a présenté le script de L’inspecteur Harry, un policier expéditif, déterminé à arrêter un meurtrier psychotique.

Critiqué par la gauche américaine, taxé de fasciste outre-atlantique en France, le film a cartonné au box-office, incarnant la nouvelle Amérique à l’heure du Vietnam.

Une vie loin des paillettes

L'acteur Eastwood est aussi un devenu un réalisateur atypique. Assez peu inspiré par les choses religieuses ou mystiques, il a rapidement excellé, bizarrement, dans la mise en scène des sentiments humains face à la guerre, le crime, l’horreur. Dans les années 1980, avec notamment Honkytonk Man (1982), Le Maître de guerre (1986) et Bird (1988), Clint Eastwood a alors peu à peu dévoilé dévoilé une part inédite, plus mélancolique, de sa personnalité. La sagesse venant sans doute avec l’âge, s’il a continué à illustrer la violence, il en a peu renié la gratuité. Passionné de jazz comme le réalisateur new-yorkais Woody Allen, il a réalise en 1988 un de ses chefs d'oeuvre, Bird, "biopic" du musicien Charlie Parker (interprété par Forest Whitaker). Le film a été un grand sucès et a permis à Forest Whitaker de remporter le prix d'interprétation masculine au festival de Cannes.

Ses films des années 1990, 2000 et 2010 sont tous marqués du sceau de la fatalité et de l’incompréhension de l’humain devant les tragédies. Sur le pont de Madison, Un monde parfait, Mystic River, Million Dollar Baby, Lettres d’Iwo Jima… autant d’œuvres sensibles, qui nous permis de découvrir un être rare, profond, bien loin des paillettes de sa jeunesse.

Million Dollar Baby (avec Hillary Swank) , par exemple, est un mélodrame puissant où sont abordés de nombreux grands thèmes qui en ont fait bien plus qu’un simple film sur la boxe féminine : la réussite à tout prix au-delà des clivages sociaux, le star system et le fanatisme du public, les relations familiales, la foi, la maladie, la vieillesse ou encore l’euthanasie. Eastwood s’y est révélé au sommet de son art. En 2004, le film a récolté quatre oscars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

toujours de Nouveaux défis

Malgré la gloire, Clint Eastwood n'a jamais hésiter à se challenger ces dernières années. Il a ainsi réalisé des films exigeants, tournés dans des langues qu’il ne maîtrisait pas : le japonais (Lettres d’Iwo Jima) et le français (Au-Delà) et à s’attaquer à des sujets sensibles, comme l’homosexualité de J. Edgar Hoover, le chef incontesté du FBI des années 1930 aux années 1970, dans J. Edgar.

En 2007, Clint Eastwood sort un diptyque consacré à la bataille d’Iwo Jima. Si le premier volet, intitulé Mémoires de nos pères, développait, à travers la destinée de six Marines, le point de vue américain de ce conflit, Lettres d’Iwo Jima se place du côté japonais. Il montre la farouche résistance opposée par les soldats japonais à l’attaque américaine, dans cette bataille considérée par eux comme perdue d’avance. La consigne de l’état-major japonais était de se sacrifier pour la patrie en emportant dix ennemis avec soi. 20 000 des 22 000 combattants japonais périront, contre 7 000 du côté américain (la plus lourde perte humaine de toute l’histoire des Marines). Avec une approche profondément humaniste, le film s’attarde sur l’histoire de plusieurs individus, des généraux conscients d’envoyer à la mort de jeunes soldats afin de satisfaire la volonté de leurs dirigeants aux simples soldats. Après Mémoires de nos pères, Lettres d’Iwo Jima se pose comme une réflexion sur le patriotisme et un vibrant plaidoyer contre la guerre. La grande force du diptyque de Clint Eastwood est d’éviter l’écueil de la vision manichéenne, trop souvent inhérente aux films de guerre.

Un an après, Clint Eastwood revient avec deux films, L’échange avec Angelina Jolie et présenté en compétition officielle à Cannes et Gran Torino, un film étonnant et en apparence moins ambitieux, qui marque également son retour devant la caméra, quatre ans après Million Dollar Baby. « Je pensais mettre une sourdine à ma carrière d’acteur, mais Gran Torino m’a offert un rôle de mon âge, qui semblait m’aller comme un gant », explique- t-il. Mi-inspecteur Harry, mi-Tatie Danielle version américaine, Clint Eastwood interprète Walt Kowalski, vétéran septuagénaire de la guerre de Corée, et nouvellement veuf. Pétri de préjugés racistes, bougon réactionnaire irascible, Walt déteste tout : ses enfants et petits-enfants qui attendent leur héritage, et son voisinage d’origine hmong (peuple d’Asie s’étant par ailleurs rangé du côté américain durant la guerre du Vietnam). Depuis Impitoyable, on sait combien le réalisateur aime les histoires de rédemption. Il réitère donc ici, avec ce vieil homme qui apprend à aimer son prochain en se rachetant une conduite vis-à-vis de ses voisins.

Dans Au-delà (2011), le cinéaste américain Clint Eastwood se penche sur les mystères de la vie après la mort avec sagesse, mais aussi avec pesanteur et paresse intellectuelle. Marie (Cécile de France), journaliste parisienne talentueuse, fait, lors de vacances en Asie, une expérience de mort imminente. George (Matt Damon), ouvrier de San Francisco, cherche à fuir le don qu’il possède de communiquer avec les morts. Le jeune Marcus (George et Frankie McLaren) quant à lui, tente par tous les moyens de rentrer en contact avec son frère jumeau récemment décédé. Ces trois destins, qui finiront par se télescoper, permettent au réalisateur de Gran Torino et de Million Dollar Baby d’aborder ses thèmes de prédilection, déjà présents dans son premier film, Breezy, en 1973 : l’amour, la transmission grâce à des figures tutélaires, le combat pour une certaine sérénité.

C’est à Leonardo DiCaprio que Clint Eastwood a confié le rôle du patron du FBI. Le réalisateur précise que l’acteur « s’est donné sans compter, et cela se voit dans son jeu ». Car le film n’est pas un banal biopic. Selon Clint Eastwood, J. Edgar « parle de relations humaines, des rapports intimes entre Hoover et son entourage, ses proches comme Clyde Tolson (Armie Hammer), Helen Gandy (Naomi Watts), sa mère (Judi Dench), mais aussi Robert Kennedy et d’autres politiques importants ». Le portrait qu’il en tire est ainsi multiple, complexe, ambigu. Mais le cinéaste trouve la juste distance, entre vérités et légendes, culte du secret et culte de la personnalité. Leonardo DiCaprio résume bien ce qui a toujours fait la différence chez Clint Eastwood : « Il se fie à ses intuitions, à son instinct. Il me fait penser à un coach, comme si je montais sur le ring et qu’il était là, pour me soutenir ».

En lui décernant en 2009 le prix Lumière, Bertrand Tavernier, président de l’institut Lumière, a salué Clint Eastwood en déclarant : « tous [ses] films ont quelque chose de lincolnien, et il nous amène le meilleur de l’Amérique ».

