Kaamelott au cinéma : ne ratez pas l’occasion de jouer dans le film

Alors que le tournage de l'adaptation au cinéma de la série Kaamelott devrait débuter dans quelques jours, la production a lancé un appel pour recruter des figurants.

Les personnes intéréssées devront être disponibles les 18,19 et 20 mars pour tourner les prises de vue qui auront lieu aux Estables, en Haut-Loire. Sur l'annonce publiée sur le site Figurants.com, il est précisé que la production du film recherche des hommes et femmes de tous profils, d'hommes entre 18 et 45 ans grands et sportifs et d'hommes et femmes jongleurs et artistes de rue. La rémunération s'élève à 105 euros la journée.

Le site précise également qu'il est nécessaire «que votre couleur de cheveux soit naturelle».

Premier volet d'une trilogie, le long-métrage devrait voir le jour dans les salles obscures en 2020, alors qu'Alexandre Astier, créateur de la série et interprète du souverain du royaume de Logres, annonçait récemment sur son compte Twitter le début imminent du tournage.