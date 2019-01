Une star de la pop thaïlandaise porte un T-shirt avec un symbole nazi et fait réagir Israël

Le geste d'une chanteuse de pop thaïlandaise a provoqué une petite crise diplomatique entre le pays d'Asie et Israël. Pichayapa «Namsai» Natha, âgée de 19 ans, membre du «girls band» BNK48, a arboré ce vendredi un T-shirt à l'effigie du drapeau militaire de l'Allemagne nazie.

La jeune femme a porté cette tenue polémique lors d'une répétition retransmise à la télévision, comme le montre le média belge SudInfo sur son site. Dès le lendemain, l'adjointe du chef de mission de l'ambassade d'Israël, Smadar Shapira, a dénoncé sur Twitter le comportement de l'artiste. Elle a exprimé sa «stupeur» et sa «consternation» et en a profité pour rappeler que ce dimanche avait lieu la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

«Le fait que la chanteuse a arboré des symbole nazis choque des millions de gens dans le monde, dont les proches ont été assassinés par les Nazis», a-t-elle ajouté. Pichayapa Natha a rencontré ce dimanche après-midi l'ambassadeur d'Israël en Thaïlande, Meir Shlomo.

2/2 Presenting Nazi symbols by the band's singer, hurt the feelings of millions around the world, whose relatives were murdered by the Nazis. @IsraelinTH

L'ambassadeur d'Allemagne en Thaïlande, Georg Schmidt a également dénoncé l'incident. «Nous invitons les membres de #BNK48 à venir discuter avec nous de la terreur de la dictature nazie», a-t-il dit sur Twitter.

We share the shock and dismay expressed by @ShapiraSmadar from the Embassy of #Israel. We invite members of #BNK48 to discuss the terror of the Nazi Dictatorship with us. https://t.co/zEDuk1fcUW

— Georg Schmidt (@GermanAmbTHA) 26 janvier 2019