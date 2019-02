Mads Mikkelsen lutte pour sa survie dans «Arctic»

L’acteur danois Mads Mikkelsen revient dans un rôle quasi muet dans «Arctic», en salles le 6 février. L’histoire d’un rescapé d’un crash d’avion perdu au milieu d’une étendue de glace.

Après avoir joué dans «Casino Royale», «Rogue One : A Star Wars Story» ou la série «Hannibal», Mads Mikkelsen livre une performance incroyable dans le premier long-métrage du réalisateur brésilien, Joe Penna.

Présenté hors compétition lors du 71e Festival de Cannes, cette production pour laquelle l’acteur a composé avec des températures allant jusqu’à -20°C et un environnement hostile, relate les aventures d’Overgard, un homme qui, après le crash de son avion, trouve refuge dans la carcasse de l’appareil et doit apprendre à pêcher pour se nourrir. Sans oublier la présence menaçante de dangereux ours polaires à seulement quelques mètres.